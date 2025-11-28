Salih Özcan'dan transfer sözleri: Borussia Dortmund dönemi sona eriyor!

Salih Özcan için Borussia Dortmund dönemi sona eriyor. Bundesliga ekibinde istediği forma sürelerini bulamayan Salih Özcan, gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesiyle birlikte farklı ihtimalleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

SALİH ÖZCAN'DAN İSPANYA MAÇI VE TRANSFER KRİTİĞİ

"Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık. İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Takımda kalite ve öz güven var. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Süper Lig'de de kalite arttı ve teklifler de alıyorum ama geleceğime sezon sonu karar vereceğim."

SALİH ÖZCAN VE BORUSSIA DORTMUND KARİYERİ

Bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta forma giyebilen Salih Özcan, sarı siyahlı takımda toplam 88 maça çıktı ve 2 asist yaptı.