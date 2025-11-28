Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan: Victor Osimhen sahalara döndü!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, Victor Osimhen gelişmesi de yaşandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki en önemli kozu olarak görülen Victor Osimhen, sakatlık sürecinin ardından ilk kez antrenmana çıktı.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan: Victor Osimhen sahalara döndü!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesinde antrenmanlara başladı. Halihazırda bir süredir tedavi sürecinde olan yıldız forvet, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1994449599772451050?s=20

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti. Milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen, bugün itibarıyla ilk kez antrenmana çıktı ve daha sonra da fizyoterapist ile atletik performans uzmanı eşliğinde özel bir programa alındı. Ayrıca Yunus Akgün, Mario Lemina ve Kaan Ayhan da; dev derbi öncesi bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan: Victor Osimhen sahalara döndü!

TRENDYOL SÜPER LİG'DE LİDERLİK HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maçın kazananı, zirveye yerleşecek.

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EZELİ RAKİPTEN HANGİSİNİN KADRO DEĞERİ DAHA FAZLA?
Galatasaray, kadro değeri olarak Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.
