Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan: Victor Osimhen sahalara döndü!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesinde antrenmanlara başladı. Halihazırda bir süredir tedavi sürecinde olan yıldız forvet, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1994449599772451050?s=20

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti. Milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen, bugün itibarıyla ilk kez antrenmana çıktı ve daha sonra da fizyoterapist ile atletik performans uzmanı eşliğinde özel bir programa alındı. Ayrıca Yunus Akgün, Mario Lemina ve Kaan Ayhan da; dev derbi öncesi bireysel çalışmalarını sürdürdü.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE LİDERLİK HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maçın kazananı, zirveye yerleşecek.