Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan: Victor Osimhen sahalara döndü!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesinde antrenmanlara başladı. Halihazırda bir süredir tedavi sürecinde olan yıldız forvet, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1994449599772451050?s=20
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti. Milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen, bugün itibarıyla ilk kez antrenmana çıktı ve daha sonra da fizyoterapist ile atletik performans uzmanı eşliğinde özel bir programa alındı. Ayrıca Yunus Akgün, Mario Lemina ve Kaan Ayhan da; dev derbi öncesi bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maçın kazananı, zirveye yerleşecek.