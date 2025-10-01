Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
17°
Bursa su kesintisi! 1-10 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçeleri dahil şehir genelinde kesinti uygulanacak

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugünden itibaren Bursa'nın birçok ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer mahalleleri dahil olmak üzere şehir genelinde uygulanacak olan kesintinin detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından Bursa su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı yapılacağı duyuruldu.

Kesintileri 1-10 Ekim tarihleri arasında, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü uygulanacağı belirtildi. Planlı su kesintileriyle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedefleniyor.

Vatandaşlar tarafından Bursa su kesintisi ne zaman, saat kaçta geleceği ise merak ediliyor.

BURSA SU KESİNTİSİ 1-10 EKİM

Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabey ve Gürsu ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek olan su kesintisi her gün saat 17.00'de başlayacak. BUSKİ su kesintilerinin 12 saat sonra, ertesi gün saat 05.00'te sona ereceğini duyurdu.

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintileri ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri su kesintilerinden etkilenmeyecek. BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintilerinin listesi şöyle:

1 Ekim 17.00 - 2 Ekim 05.00 / 4 Ekim 17.00 - 5 Ekim 05.00 / 7 Ekim 17.00 - 8 Ekim 05.00

2 Ekim 17.00 - 3 Ekim 05.00 / 5 Ekim 17.00 - 6 Ekim 05.00 / 8 Ekim 17.00 - 9 Ekim 05.00

3 Ekim 17.00 - 4 Ekim 05.00 / 6 Ekim 17.00 - 7 Ekim 05.00 / 9 Ekim 17.00 - 10 Ekim 05.00

BURSA SU KESİNTİSİ NEDEN OLUYOR?

Bursa'da planlı su kesintisinin küresel ısınmaya bağlı olarak neticesinde ortaya çıkan kuralık sonucu, su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesinden dolayı gerçekleştirildiği açıklandı.

Ülkemizde bu yıl Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve Muğla gibi diğer illerde de sebebiyle planlı su kesintileri uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor.

BUSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti-ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."

