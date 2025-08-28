Menü Kapat
Biyografi
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze toplantısı; 'Hamassız Gazze' senaryosu masada

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin geleceğine dair senaryoların ele alındığı toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki siyasi tablo ve 'Hamassız Gazze' gibi senaryolar masadaydı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 04:16
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 04:16

ABD Başkanı , Beyaz Saray’da danışmanları ile birlikte ’nin geleceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, "savaş sonrası dönemde Gazze’nin yeniden inşaşı", "bölgedeki siyasi durum" ve "Hamassız Gazze" gibi konuların ele alındığı bildirildi.

"HAMASSIZ GAZZE" SENARYOSU ELE ALINDI

’in Filistinlilere yönelik katliamlarına ve bölgede yol açtığı insani krize dünyadan tepkiler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te savaş sonrasında Gazze Şeridi’nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; toplantıya Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio’nun yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da katıldı. Beyaz Saray’dan toplantının içeriğine dair resmi açıklama yapılmazken, ABD basını "savaş sonrası dönemde Gazze’nin yeniden inşaşı" ve "bölgedeki siyasi durum" dahil pek çok konunun masaya yatırıldığını bildirdi.

Ayrıca, "Hamassız Gazze" hakkındaki muhtemel senaryoların ele alındığı aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrailli mevkidaşı Sa’ar ile görüştü Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrailli mevkidaşı Gideon Sa’ar ile Washington’da bir araya geldiği bildirildi.

’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rubio, Sa'ar ile Gazze, Lübnan ve Suriye’deki önemli meseleleri ele aldı. Rubio ayrıca İran tehdidine karşı koymanın önemini vurgularken, ikilinin bölgenin güvenliği ve refahı için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

