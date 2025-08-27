Menü Kapat
Dünya
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros'u ve oğlunu ülkedeki şiddet içeren protestoları desteklemekle suçladı. Trump, Soros'un yargılanmasını istedi.

ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!
ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:13

ABD Başkanı , iş insanı George Soros ile oğlunu hedef aldı. Kendi platformu 'dan paylaşım yapan Trump, yargılanmaları gerektiğini söyledi.

ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!

''BU DELİLERİN...''

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!

''DİKKATLİ OLUN SİZİ İZLİYORUZ''

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.

