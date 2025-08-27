ABD lideri Trump, George Soros ve oğlunu hedef aldı: Yargılanmalılar!

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunu hedef aldı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, yargılanmaları gerektiğini söyledi.

''BU DELİLERİN...''

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''DİKKATLİ OLUN SİZİ İZLİYORUZ''

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.