18°
Sumud Filosu'nda son durum ne kaç kişi gözaltına alındı? Sumud Filosu el konulan tekneler ve gözaltılar var

İsrail donanması, Gazze’ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na baskın gerçekleştirdi. 20'den fazla İsrail savaş gemisiyle düzenlenen operasyonda bazı teknelere el konulduğu ve onlarca kişinin gözaltına alındığı aktarılıyor.

Sumud Filosu'nda son durum ne kaç kişi gözaltına alındı? Sumud Filosu el konulan tekneler ve gözaltılar var
’ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda saldırı alarmı verildi.

donanmasına bağlı 20’den fazla İsrail gemisi filoyu çevreledi ve hâlen filodaki sivil teknelere askeri müdahalede bulundu.

Organizatörler, filodaki Alma isimli tekneyle iletişimin koptuğunu duyurdu.

Sumud Filosu'nda son durum ne kaç kişi gözaltına alındı? Sumud Filosu el konulan tekneler ve gözaltılar var

SUMUD FİLOSU'NDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Bu gemiyle daha sonra bağlantı sağlandı. İsrail askerlerinin toplamda 6 gemiye müdahale ettiği ve gece yarısı itibarıyla yaklaşık 70 aktivistin gözaltına alındığı ifade edildi.

13 Eylül’de için bölgeye hareket eden filodaki tekne, yelkenli motor ve gemilere silahlı İsrail askerleri kademeli şekilde çıkmaya devam ediyor.

İsrail askerleri daha önce de bölgeye giden Özgürlük Filosu’na askeri operasyon düzenlemişti.

Sumud Filosu'nda son durum ne kaç kişi gözaltına alındı? Sumud Filosu el konulan tekneler ve gözaltılar var

İSRAİL'İN MÜDAHALESİ YASAL MI?

İsrail basınına göre Gazze filosuna müdahale günün ilerleyen saatlerinde de sürecek.

Deniz hukukuna göre, Küresel Sumud Filosu’nun Akdeniz’de uluslararası sulardan Filistin karasularına doğru seyrinde, geçiş ve insani yardım taşıma hakkı bulunuyor.

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu’na saldırısı, hem seyrüsefer özgürlüğünü düzenleyen uluslararası deniz hukuku hem de ablukayı belirleyen insancıl hukuk açısından birçok kurala aykırılık oluşturuyor.

Sumud Filosu'nda son durum ne kaç kişi gözaltına alındı? Sumud Filosu el konulan tekneler ve gözaltılar var

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, İsrail Donanması ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Biz barışçıl, şiddet içermeyen bir insani yardım misyonuyuz. Yolculuğumuz uluslararası hukuka göre yasaldır ve bizi engellemeye yönelik her türlü girişim yasadışıdır. Açlıktan ölen insanlara gıda, yardım malzemeleri, su filtreleri, koltuk değnekleri ve bebek maması götürüyoruz. Dünya bizi izliyor ve düşmanca eylemlerde bulunanlar hesap verecekler" dedi.

#gazze
#İsrail
#insani yardım
#Uluslararası Hukuk
#Küresel Sumud Filosu
#Deniz Hukuku
#Aktüel
