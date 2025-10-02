Barcelona PSG maç skoru kaç kaç? 90. dakikada soğuk duş

Barcelona ile Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kozlarını paylaştı.

İspanya’da oynanan karşılaşma, Fransız temsilcisinin 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Müsabakada gol perdesini 19. dakikada Ferran Torres araladı.

PSG’den ise yanıt Senny Mayulu’dan geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında ağları sarsan 19 yaşındaki genç yetenek, ilk devrenin skorunu belirledi.

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde ise Gonçalo Ramos, maçtaki son sözü söyleyerek Fransız takımına 3 puanı kazandırdı.

Barça 3 puanda kalırken, PSG puanını 6’ya yükseltti.

Devler Ligi’nin bir sonraki mücadelesinde Barcelona, Olympiakos’u sahasında ağırlayacak. PSG ise Leverkusen’i konuk edecek.

Bununla birlikte Barcelona, üst üste 45 maçta gol bularak kulüp tarihinde yeni bir rekora imza attı.