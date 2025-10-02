KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Kategoriler
DOSYA NO : 2022/118 Esas
KARAR NO : 2025/176
SANIK : VELIJAN ILAMANOV; Saydulla ve Gulshat oğlu, 14/04/1997
Türkmenistan doğumlu.
SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama.
KARAR TARİHİ : 09/05/2025
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki dosyada yapılan yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025