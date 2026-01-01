Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ümit Buget

SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı

Japon teknoloji devi SoftBank, OpenAI’a taahhüt ettiği 41 milyar dolarlık dev yatırımı tamamladı. Bu hamleyle şirketin OpenAI’daki payı yaklaşık yüzde 11’e çıktı.

SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
15:34
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
15:37

Japonya merkezli teknoloji ve yatırım devi SoftBank, yapay zekâ dünyasının en kritik oyuncularından OpenAI’a yönelik yatırım sürecini fiilen tamamladı. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre SoftBank, geçtiğimiz hafta 22 milyar ila 22,5 milyar dolar arasında değişen son ödeme dilimini OpenAI’a aktardı. Böylece daha önce duyurulan toplam yatırım taahhüdü de hayata geçmiş oldu.

SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı

TOPLAM YATIRIM 41 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

SoftBank, OpenAI’a daha önce doğrudan 7,5 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Bunun yanı sıra 11 milyar dolarlık bölüm ise ortak yatırımcılarla birlikte finanse edildi. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre tüm bu kalemler bir araya geldiğinde toplam yatırım tutarı 41 milyar dolara ulaştı. Bu dev kaynak aktarımı, SoftBank’in OpenAI’daki payını yaklaşık yüzde 11 seviyesine taşıdı.

DEĞERLEME 260 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDEN YAPILDI

SoftBank, Sam Altman liderliğindeki OpenAI’a yaptığı bu yatırımı, yılın başlarında 260 milyar dolarlık şirket değerlemesi üzerinden yapılandırmıştı. O dönemde yatırımın tek seferde değil, 12 ila 24 ay arasında değişen bir takvimle ödeneceği açıklanmıştı. Nitekim süreç de bu plana uygun şekilde ilerledi.

SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı

STARGATE VE DEV ALTYAPI HAMLESİ

Aktarılan fonların bir bölümü, OpenAI’ın Oracle ve SoftBank ortaklığında yürüttüğü Stargate altyapı girişimini desteklemek üzere planlandı. Son dönemde artan yapay zekâ talebi ve hızla büyüyen hesaplama ihtiyacı, teknoloji şirketlerini altyapı yatırımlarında daha agresif adımlar atmaya zorluyor.

OpenAI da bu eğilimin en güçlü örneklerinden biri. Şirketin, önümüzdeki yıllara yayılacak şekilde toplamda 1,4 trilyon doları aşan altyapı taahhütleri verdiği biliniyor.

Robotlar artık acıyı hissedebilecek: İnsan sinir sistemini taklit eden yapay deri geliştirildi
#Ekonomi
