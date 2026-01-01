Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?

Motorine zam kaç TL olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı geldi. Zammın ardından İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 2026 akaryakıt ÖTV zammı yüzde kaç olduğu merak ediliyor.

Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 15:27

Akaryakıt ÖTV fiyatlarını vergi düzenlemeleri, bran pertol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru doğrudan etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Resmi Gazate'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle motorin ve benzinde maktu ÖTV artırıldı. ÖTV'nin artırılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına da zam yapıldı. Vatandaşlar tarafından 1 Ocak 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin fiyatları kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında arttırıldı. ÖTV'nin yüzde 6,95 oranında artırılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Yapılan ÖTV artışı ile birlikte benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde ise litre başına 1,08 TL artış yapıldı.

Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?

BENZİN, MOTORİN KAÇ TL OLDU?

Benzin ve motorine gelen ÖTV zammının ardından İstanbul, Ankara, İzmir'de ÖTV akaryakıt fiyatları güncellendi.

1 Ocak 2026 İstanbul (Avrupa - Anadolu Yakası), Ankara ve İzmir'de kaaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 53.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 52.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?

Ankara:

  • Benzin litre fiyatı: 53.97 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.43 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İzmir:

  • Benzin litre fiyatı: 54.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.85 TL
#Yaşam
