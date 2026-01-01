Akaryakıt ÖTV zammı geldi 2026! 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt ÖTV fiyatlarını vergi düzenlemeleri, bran pertol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru doğrudan etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Resmi Gazate'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle motorin ve benzinde maktu ÖTV artırıldı. ÖTV'nin artırılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına da zam yapıldı. Vatandaşlar tarafından 1 Ocak 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin fiyatları kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında arttırıldı. ÖTV'nin yüzde 6,95 oranında artırılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Yapılan ÖTV artışı ile birlikte benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde ise litre başına 1,08 TL artış yapıldı.

BENZİN, MOTORİN KAÇ TL OLDU?

Benzin ve motorine gelen ÖTV zammının ardından İstanbul, Ankara, İzmir'de ÖTV akaryakıt fiyatları güncellendi.

1 Ocak 2026 İstanbul (Avrupa - Anadolu Yakası), Ankara ve İzmir'de kaaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 53.15 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 52.94 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 53.97 TL

Motorin litre fiyatı: 55.43 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İzmir: