Model Y'den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

Ocak 01, 2026 15:58
Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla Model Y’nin 2025’te de dünyanın en çok satan otomobili olduğunu açıkladı. Elektrikli SUV, böylece üç yıl üst üste küresel liderliği korudu.

Tesla CEO’su Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla Model Y’nin 2025 yılını da dünyanın en çok satan otomobili olarak kapattığını duyurdu. Musk’ın açıklamasına göre Model Y, üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı. Tesla da 2025 yılına ilişkin resmi özetinde bu bilgiyi doğruladı. Açıkçası, elektrikli bir model için pek sık rastlanmayan bir başarıdan söz ediyoruz.

Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

ÜÇ YIL BOYUNCA LİDERLİK

Tesla Model Y, 2023’ten bu yana satış hacmi açısından dünya liderliğini elinde tutuyor. Bu süreçte uzun yıllardır küresel pazara damga vuran Toyota Corolla ve Toyota RAV4 gibi modelleri geride bırakmayı başardı. Yani tablo net: Elektrikli bir SUV, klasikleşmiş rakiplerinin önüne geçti.

Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

36 Ayda 3,4 Milyon Adet

Sawyer Merritt’in paylaştığı verilere göre Tesla, son 36 ayda toplam 3,4 milyondan fazla Model Y sattı. Bu satışlar, 150 milyar doların üzerinde gelir anlamına geliyor. Hesap basit ama çarpıcı: Ortalama olarak her 28 saniyede bir Model Y satıldı.

Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

YILLARA GÖRE SATIŞ PERFORMANSI

Model Y, 2023’te yaklaşık 1,23 milyon adet satarak en yakın rakipleri Corolla (1,07 milyon) ve RAV4’ü (1,01 milyon) geride bıraktı. 2024’te ise satışlar 1,09 milyon adet seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Corolla 1,08 milyon, RAV4 ise 1,02 milyon adetle Model Y’nin arkasında kaldı.

Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

YENİLENEN MODEL Y VE ÜRETİM HATTI DEĞİŞİMİ

2025 yılında Tesla, Model Y’nin yenilenen versiyonunu tüm pazarlarda satışa sundu ve üretim hatlarını bu modele göre yeniden düzenledi. Şirketin 2025 birinci çeyrek üretim ve teslimat raporunda, bu dönüşüm nedeniyle ilk çeyrekte birkaç haftalık üretim kaybı yaşandığı açıkça belirtildi. Buna rağmen Model Y, yıl genelinde satış gücünü korumayı başardı ve liderliği bırakmadı.

