Model Y’den tarihi seri: Üç yıl üst üste zirvede

Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla Model Y’nin 2025’te de dünyanın en çok satan otomobili olduğunu açıkladı. Elektrikli SUV, böylece üç yıl üst üste küresel liderliği korudu.

Tesla CEO’su Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla Model Y’nin 2025 yılını da dünyanın en çok satan otomobili olarak kapattığını duyurdu. Musk’ın açıklamasına göre Model Y, üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı. Tesla da 2025 yılına ilişkin resmi özetinde bu bilgiyi doğruladı. Açıkçası, elektrikli bir model için pek sık rastlanmayan bir başarıdan söz ediyoruz.