TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Küçük yatırımcı 2025’te devleri geride bıraktı

2025, bireysel yatırımcıların yılı oldu. Piyasalardaki sert dalgalanmalarda doğru hamleler yapan küçük yatırımcılar, hem büyük fonları hem de yapay zekâ temalı portföyleri performans olarak geride bıraktı.

Küçük yatırımcı 2025’te devleri geride bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 15:29

Geride kalan 2025 yılı, borsalarda alışılmış dengeleri altüst etti. Uzun süredir “tecrübesiz” ya da “duygusal” olmakla eleştirilen bireysel yatırımcılar, bu kez tabloyu tersine çevirdi. Kritik düşüşlerde alım yapan, yükselişlerde ise sabırlı kalan küçük yatırımcılar, yıl sonunda güçlü getirilerle dikkat çekti.

Piyasalardaki sert geri çekilmeleri fırsata çeviren bu yatırımcı grubu, endeksler yeniden zirvelere tırmandığında kazancını katladı. Özellikle zamanlama konusundaki başarı, 2025’i onlar adına farklı bir yere taşıdı.

Küçük yatırımcı 2025’te devleri geride bıraktı

'ARTIK DAHA BİLİNÇLİLER'

CNBC’nin aktardığı değerlendirmelere göre, yeni nesil bireysel yatırımcılar, profesyonel yatırımcıların uzun süre hafife aldığı bir güç haline geldi. Siebert Financial Yatırım Müdürü Mark Malek, bu değişime dikkat çekerek, bireysel yatırımcıların piyasaya karşı giderek daha dayanıklı ve bilinçli hale geldiğini söylüyor. Malek’e göre bu kesim artık sadece sayıca değil, davranış olarak da “büyüyor”.

Benzer bir değerlendirme JPMorgan cephesinden de geldi. Analist Arun Jain, küçük yatırımcıların 2025’in başındaki geri çekilmelerde oldukça hızlı davrandığını ve düşüşleri sistemli biçimde satın aldığını vurguluyor. Bespoke Investment Group’un verileri de bunu destekliyor. Buna göre 2025, dipten alım stratejisinin en etkili olduğu yıllardan biri oldu; hatta bu alanda 1990’ların başından bu yana en iyi ikinci yıl olarak kayda geçti.

SPEKÜLASYONDAN UZUN VADEYE GEÇİŞ

Analistlere göre küçük yatırımcıyı farklı kılan bir başka unsur ise tercih değişikliği. 2025’te spekülatif hisselerden uzaklaşıldı; bunun yerine Nvidia, Tesla ve Palantir gibi piyasayı sürükleyen büyük teknoloji şirketlerine ve daha uzun vadeli yatırımlara yönelim arttı.

Bu dönüşüm sadece hisse senetleriyle sınırlı kalmadı. JPMorgan, mayıs ayından itibaren bireysel yatırımcıların tekil hisse alımlarından borsa yatırım fonlarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle altın odaklı SPDR Gold Shares (GLD) fonu öne çıktı. Bankanın verilerine göre, 2025’te bu fona giren para, son beş yılın toplamını geride bıraktı. Altının rekor seviyelere yükselmesiyle birlikte söz konusu ETF, yıl içinde yüzde 65’in üzerinde değer kazandı.

Küçük yatırımcı 2025’te devleri geride bıraktı

DEV FONLARA KARŞI DAHA İYİ PERFORMANS

JPMorgan’ın aralık ayı başında yayımladığı bir diğer dikkat çekici veri ise tabloyu netleştiriyor. Buna göre bireysel yatırımcıların oluşturduğu tekil hisse portföyleri, bankanın yönettiği yapay zekâ ve yazılım temalı hisse sepetlerinden daha iyi kâr-zarar performansı gösterdi. Aynı şekilde, bireysel yatırımcıların ETF portföyleri de S&P 500 ve Nasdaq 100’ü takip eden büyük fonların üzerinde getiri sağladı.

NİSAN ŞOKU VE DİPTEN ALIM CESARETİ

2025 performansının dönüm noktalarından biri, nisan ayının ilk haftasında yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da geniş kapsamlı gümrük vergisi planını açıklaması piyasaları sarstı. “Kurtuluş Günü” olarak adlandırılan bu açıklama sonrası büyük sermaye hızla riskten kaçarken, S&P 500 kısa süreliğine ayı piyasası bölgesine indi.

Ancak bireysel yatırımcılar bu panik havasında geri adım atmadı. VandaTrack verilerine göre, endeks gün içinde yaklaşık yüzde 5 düşerken bile 3 Nisan’da küçük yatırımcılar net 3 milyar doların üzerinde hisse senedi alımı yaptı. Ertesi gün düşüş sürse de alımlar hız kesmedi.

Bir hafta sonra, 9 Nisan’da Trump’ın en sert gümrük tarifelerini askıya almasıyla piyasalar sert bir toparlanma yaşadı. S&P 500’ün tek günde yüzde 9,5 yükseldiği bu hareket, en dipten pozisyon alan bireysel yatırımcılar için adeta ödül niteliğindeydi. Endeks, 2 Nisan’dan yıl sonuna kadar yüzde 21’in üzerinde yükselerek 2025’i yüzde 16,65 artışla tamamladı.

Küçük yatırımcı 2025’te devleri geride bıraktı

'BU KEZ GEÇ KALMADILAR'

Vanda Araştırma Müdür Yardımcısı Viraj Patel’e göre, genellikle “geç kalan” olarak tanımlanan bireysel yatırımcı profili, bu kez tam tersini yaptı. Patel, yaşananların klasik anlatıyla taban tabana zıt olduğunu söylüyor.

Mark Malek de benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Gümrük vergileri sonrası S&P 500’ün 5.000 puanın altına indiği günlerde kurumsal yatırımcıların ciddi şekilde gerildiğini anlatan Malek, bireysel yatırımcıların ise geçmiş deneyimlerinden güç alarak düşüş boyunca alım yapmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Ona göre, duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu 2025’te bireysel yatırımcılar birçok noktada kurumsal yatırımcılardan daha isabetli kararlar aldı.

“TACO” İNANCI ETKİLİ OLDU

Notre Dame Üniversitesi’nden Finans Profesörü Zhi Da ise küçük yatırımcının başarısında psikolojik bir unsurun da rol oynadığını söylüyor. “TACO ticareti” olarak bilinen yaklaşım, yani “Trump Always Chickens Out” inancı, bu dönemde etkili oldu. Bu strateji, Beyaz Saray’dan gelen sert açıklamaların piyasada geçici düşüşlere yol açtığı, ardından bu adımların geri çekileceği beklentisine dayanıyor.

İslam Memiş'ten şoke eden altın ve gümüş uyarısı! 2026 yılında kim zengin olacak?
ETİKETLER
#Ekonomi
