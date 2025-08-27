Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Nefret sevgiye dönüştü! Donald Trump'tan Taylor Swift'e nişan mesajı

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, ​​​​​​​Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce ile nişanlandıklarını açıkladı. Seçim sürecinde Swift'ten nefret ettiğine dair bir mesaj atan ABD lideri Donald Trump bu kez tebrik mesajı yayımladı.

Nefret sevgiye dönüştü! Donald Trump'tan Taylor Swift'e nişan mesajı
Berrak Arıcan Baş
27.08.2025
16:06
27.08.2025
16:06

ABD'de ile Travis Kelce nişanlandıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmasıyla dikkat çekmişken şimdi sevgi dolu bir mesaj paylaştı.

Trump, kabine toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Onlara sevgiler diliyorum. Bence o (Travis Kelce) harika bir oyuncu. Bence o harika bir adam ve bence o da (Taylor Swift) harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nefret sevgiye dönüştü! Donald Trump'tan Taylor Swift'e nişan mesajı

SWIFT'TEN NİŞAN DUYURUSU

Swift ve Kelce, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak duyuruda, yüzüklerini taktıkları haberini hayranlarına duyurdu.

Grammy Ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Swift, paylaşımının altındaki notta, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor." ifadesini kullandı.Nişan merasiminden birkaç kare fotoğraf paylaşan çifte hayranları binlerce yorumla karşılık verirken, Swift'in paylaştığı bir nişan fotoğrafı 17 milyondan fazla beğeni topladı.

Nefret sevgiye dönüştü! Donald Trump'tan Taylor Swift'e nişan mesajı

TRUMP'IN 'NEFRET' MESAJI

Swift, Eylül 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini belirtmesinin ardından Trump Truth Social'da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmıştı.

Nefret sevgiye dönüştü! Donald Trump'tan Taylor Swift'e nişan mesajı
