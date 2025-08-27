Ukraynalı genç erkeklere müjde: Yurt dışı yasağı kalktı

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da gençleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet olarak sıkıyönetim ve seferberlik durumunda devlet sınırının geçilmesine ilişkin kurallarda değişikliğe gittiklerini belirtti. Svyrydenko, yeni düzenlemeyle 18-22 yaş arasındaki Ukraynalı erkeklerin yurt dışına çıkış yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Başbakan Yulia Svyrydenko değişikliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.

EĞİTİM, STAJ VE İŞ İÇİN FIRSAT

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise söz konusu değişiklikle genç Ukraynalıların yurt dışında eğitim, staj ve iş aracılığıyla kazanacakları deneyimleri daha sonra Ukrayna'nın gelişiminde kullanabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

GENÇ ERKEKLERE YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Ukrayna'da Rusya ile 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşın ardından seferberlik ve sıkıyönetimin ilan edilmişti. Ülkede 18-60 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşı erkeklerin tamamının yurt dışına çıkmalarına yasak getirilmişti. Söz konusu yasak yalnızca engelliler, 3 çocuğu bulunanlar, insani yardım taşıyan şoförler ile gönüllüleri kapsamıyordu.