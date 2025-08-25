İran'dan Rusya'ya ağır suçlama: İsrail'e bilgi sızdırdılar

İran ve Rusya'nın arasını bozacak açıklama İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Sadr'dan geldi. Sadr, Aparta isimli bir haber sitesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarından en dikkat çeken kısım ise İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarında Rusya'nın İsrail'e İran aleyhine istihbarat desteği verdiği yönündeki sözleriydi.

''RUSYA'YA GÜVEN OLMAZ!''

İsrail'in saldırdığı günlerde Rusya'nın İran'a beklenen desteği vermemesinden şikayet eden Sadr, "Rusya'ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail'e bilgi vermişti." dedi.

''STRATEJİK ORTAKLIK' BOŞ BİR ANLAŞMA''

Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını vermekten kaçındığına işaret eden Sadr, Rusya'yla ülkesi arasında imzalanan "stratejik ortaklık" anlaşmasını hiçbir faydası olmayan "boş" bir anlaşma olarak nitelendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen eski dışişleri bakanlığı diplomatlarından Sadr, "Bir gün ABD'yle İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD'yle çatışmaya girer diye düşünmeyin böyle bir şey yok, bunlar tamamen hayal." şeklinde konuştu.

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin görevi, İran Meclisi ile Uzmanlar Meclisi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve ülkenin çıkarları doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak şeklinde ifade ediliyor.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.