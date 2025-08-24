Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye mesaj: Bize boyun eğdiremezsiniz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'ın boyun eğmesini beklediğini, bunun asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Hamaney, İsrail konusunda da Batılı devletlere tepki göstererek, kınamaların 'sözde' olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:51

Dini Lideri , ülkenin farklı kesimlerinden binlerce kişiyle bir araya geldi. Başkent Tahran'daki toplantıda konuşma yapan Hamaney, İran'a düşman olan ülkelerin savaş ve saldırılarla sonuç alamadığını ve bu kez ülke içinde ayrılık ve anlaşmazlık çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. İran Dini Lideri Hamaney, "Halk, yetkililer ve aydınlar ulusal birliği korumalı ve güçlendirmelidir. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın çabalarının yanında olunmalı ve kendisine destek verilmelidir" dedi.

İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye mesaj: Bize boyun eğdiremezsiniz

''DÜŞMANLIĞIN GERÇEK SEBEBİ GEÇMİŞTE''

'nin İran'a yönelik düşmanlığına değinen Hamaney, "Bu düşmanlık bugünün meselesi değil. Son 45 yılda ABD'de farklı kişiler ve partiler iktidara geldi, ancak hepsi aynı tehdit ve yaptırımları sürdürdü. Geçmişte bu düşmanlığın gerçek sebebini gizliyor, , insan hakları, kadın hakları ya da demokrasi gibi başlıkların arkasına sığınıyorlardı. Bugün ise ABD'nin mevcut yöneticisi 'bizim İran'la mücadelemizin nedeni, İran'ın ABD'ye boyun eğmemesidir' sözleriyle gerçeği açıkça itiraf etti. İran milleti bu gerçeği doğru anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

''İRAN'IN BOYUN EĞMESİNİ BEKLİYORLAR''

ABD'nin İran'ı kendi emirlerine uymaya zorladığını belirten Ayetullah Ali Hamaney, "Dünyada bir güç ortaya çıkmış ve İran'dan boyun eğmesini bekliyor. Düşmanlığın asıl sebebi budur. İran milleti böyle bir hakareti asla kabul etmez ve bu yanlış beklentiye karşı tüm gücüyle direnir. 'Neden ABD ile doğrudan müzakere etmiyorsunuz' diyenler ise meseleyi yüzeysel görüyor" diye konuştu.

İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye mesaj: Bize boyun eğdiremezsiniz

''DÜŞMANLAR İRAN İÇİN ALTERNATİF YÖNETİM PLANLARI YAPIYOR''

Hamaney, 12 günlük savaşın ardından düşmanların İran için alternatif yönetim planları yaptığını hatırlatarak, "Saldırının ertesi günü ABD'nin bazı unsurları bir Avrupa başkentinde toplanıp İslam Cumhuriyeti'nin yerine nasıl bir hükümet kurulacağını tartıştılar. Hatta kimin başa geçeceğine kadar konuştular. Bu saldırının sistemi sarsacağına ve halkı devlete karşı kışkırtacağına eminlerdi. O toplantıya bir İranlı da katılmıştı, yazıklar olsun o İranlıya. Ancak millet, hükümetin, ordunun ve sistemin yanında durarak düşmanın ağzına sertçe vurdu" dedi.

İran halkına da uyarıda bulunan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Herkes dikkatli olmalı. Düşmanın 12 günlük savaşta aldığı yenilgiden sonraki planı, ülke içinde çok seslilik oluşturarak birliği parçalamaktır. Farklı görüşlerin dile getirilmesi sorun değil ancak devrimin temelleri ve ilkeleri asla zedelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye mesaj: Bize boyun eğdiremezsiniz

BATILI DEVLETLERE İSRAİL TEPKİSİ

Siyonist rejime de sert tepki gösteren Hamaney, "Bugün karşımızda duran Siyonist rejim, dünyanın en nefret edilen yönetimidir. Halklar bu rejimden tiksiniyor, hükümetler bile onu kınıyor. Her zaman destekçisi olan Batılı devlet başkanları dahi bugün bu rejimi kınamak zorunda kalıyor. Ancak bu kınamalar sözde kalıyor, faydası yok. Çocukları açlık ve susuzlukla öldürüyor, yiyecek almak isteyen çocukları kurşuna diziyorlar. Bu bana göre tarihte eşi görülmemiş bir cinayet. Bu yüzden halklar onlardan nefret ediyor. Buna karşı durmak gerekir. 'Biz karşıyız, kınıyoruz' demek yetmez. Fransa, İngiltere ve diğerleri de kınadı ama bunun hiçbir faydası olmadı. Siyonist rejime giden tüm yardım yolları kapatılmalıdır" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran lideri Pezeşkiyan, Netanyahu'yu ti'ye aldı, Gazze'yi hatırlattı
İran'dan İslam coğrafyasına 'İsrail' uyarısı: Uluslararası barış için bir tehdit
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#siyonizm
#Terörizm
#Siyonist Rejim
#İran-abd Ilişkileri
#Ulusal Birlik
#Ulusal Birlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.