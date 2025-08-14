Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
İran lideri Pezeşkiyan, Netanyahu'yu ti'ye aldı, Gazze'yi hatırlattı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’daki su krizini çözme vaadini alaycı bir dille eleştirdi. Gazze'yi hatırlatan Pezeşkiyan, "Gazze halkını sudan ve yiyecekten mahrum bırakan bir rejim, şimdi İran halkına su mu getirecek?" dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud , İsrail Başbakanı Binyamin ’nun İran’daki su krizini çözmeye yardımcı olacakları yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir yanıt verdi. Pezeşkiyan paylaşımında, "Gazze halkını sudan ve yiyecekten mahrum bırakan bir rejim, şimdi İran halkına su mu getirecek? Ne büyük serap ama" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, salı günü sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında İran halkına seslenerek, "Yakında ülkeniz özgür olacak. Su sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Ekonominiz toparlanacak ve gelişecek. Çocuklarınız yeniden neşeli ve kaygısız olacak. size yardım edecek. Eğer isterseniz, özgür bir İran rüya değil. Şimdi harekete geçme zamanı, için mücadele etme zamanı. için sokaklara çıkın, yalnız değilsiniz, ben yanınızdayım" demişti.

PEZEŞKİYAN: KURAKLIĞA DOĞRU GİDİYORUZ

Öte yandan, Pezeşkiyan, daha önce yaptığı açıklamada ülkedeki su krizinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek, "Kaynaklarımız azalıyor ve kuraklığa doğru gidiyoruz. Eğer su tüketimi yönetemezsek, Eylül ve Ekim aylarında barajlarda su kalmayacak" uyarısında bulunmuştu.

