Yılbaşı akşamı ailecek izlenecek filmler neler?

Yılbaşı akşamını evde geçirmeyi planlayanlar için en keyifli seçeneklerden biri film izlemek oluyor. Soğuk kış gecesinde sıcak bir ortamda, sevdiklerinizle birlikte izlenecek uygun film, yılbaşı gecesinin havasını tamamen değiştirebiliyor.

Komediden romantik yapımlara, aksiyondan aile filmlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan seçenekler sayesinde yılbaşı akşamı sinema dolu bir keyfe dönüşüyor.

NEW YEAR’S EVE

New York’ta yılbaşı gecesi yolları kesişen farklı hayatları konu alan film; aşk, umut, pişmanlık ve yeni başlangıçlar etrafında şekillenen hikâyeleriyle yılbaşı atmosferini doğrudan izleyiciye yansıtır.

EVDE TEK BAŞINA (HOME ALONE)

Yılbaşı tatilinde ailesi tarafından evde unutulan Kevin’ın, evini soymaya çalışan hırsızlara karşı verdiği eğlenceli mücadeleyi anlatır. Yılbaşı denince akla gelen en ikonik filmlerden biridir.

ZOR ÖLÜM (DİE HARD)

Noel ve yılbaşı gecesi bir gökdelende geçen film, polis memuru John McClane’in teröristlere karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Aksiyon sevenler için yılbaşı klasiği olarak kabul edilir.

THE HOLİDAY

Yılbaşı tatilinde evlerini değiştiren iki kadının, yeni ülkelerde yeni umutlarla karşılaşmasını anlatan romantik bir yapımdır. Yılbaşı ruhunu sakin ve sıcak bir dille yansıtır.

ELF

Kuzey Kutbu’nda elfler arasında büyüyen Buddy’nin gerçek dünyaya uyum sağlamaya çalışmasını konu alır. Eğlenceli sahneleri ve yılbaşı atmosferiyle ailece izlenebilecek filmler arasında bulunur.

A CHRİSTMAS CAROL (YENİ YIL ŞARKISI)

Yılbaşı gecesi ziyaret edilen hayaletler aracılığıyla cimri Ebenezer Scrooge’un hayatını sorgulamasını anlatır. Yeni yıl, değişim ve vicdan temaları ön plandadır.

THE APARTMENT

Yılbaşı haftasında geçen film, yalnızlık ve kariyer hırsı arasında sıkışmış bir adamın hayatına odaklanır. Finalindeki yılbaşı sahnesiyle sinema tarihine geçmiştir.