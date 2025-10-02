Evlilik kredisi gelir şartı ne kadar? Yeni şartlar ile gelir sınırı yükseldi

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen evlilik kredisine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurusuyla birlikte bugün başladı.

EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL Mİ OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada çiftlerin yaşlarına göre farklı kredi tutarları uygulanacağını bildirdi. Buna göre, fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda kredi miktarı 250 bin liraya çıkarıldı. 26-29 yaş arasında olan çiftlere ise 200 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Başvuruların ardından onaylanan çiftler, nikah tarihlerini bildirdiklerinde ödemeler gerçekleştirilecek. Eğer nikah bildirimi yapılmazsa, 30 gün içinde kredi hakkı iptal edilecek. Bu nedenle başvuru yapan çiftlerin hem başvuru aşamasında hem de nikah sonrası süreçte gerekli adımları zamanında tamamlaması gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ, YAŞ ŞARTI VAR MI?

Evlilik kredisine başvuru yapacak çiftlerin yaş kriterleri düzenlemeler arasında yer alıyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış gençler krediye başvurabilecek. Bu kapsamda 18-29 yaş arasındaki gençler farklı kredi tutarlarından faydalanabilecek.

Yaş aralığına göre kredi miktarları değişiklik gösterecek. 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin lira kredi verilecek. Bu şartların sağlanması, başvurunun geçerliliği açısından önem taşıyor.

EVLİLİK KREDİSİ GELİR ŞARTI NE KADAR?

Evlilik kredisi başvurularında gelir şartı da güncellendi. Buna göre, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor. Önceki düzenlemede bu oran 2,3 kat olarak uygulanıyordu.

Ayrıca çiftlerin son aya ait gelirlerinin toplamı da asgari ücretin 2,5 katını geçmemeli. Bu şartın sağlanması, krediden faydalanabilmek için zorunlu tutuluyor. Yeni gelir şartı, 1 Ekim 2025 ve sonrasında yapılacak başvurularda uygulanmaya başlandı.

EVLİLİK KREDİSİ NİKAHTAN KAÇ GÜN SONRA ALINIR?

Evlilik kredisi için başvuruları onaylanan çiftlerin, nikah tarihlerini bildirmeleri gerekiyor. Nikah bildiriminin ardından kredi ödemesi başlatılıyor. Çiftler için bu süreç, nikah ile doğrudan bağlantılı olarak işliyor.

Eğer çiftler nikah tarihini bildirmezse, onaylanan başvurunun ardından 30 gün içerisinde kredi hakkı iptal ediliyor. Bu nedenle nikâh tarihinin zamanında sisteme bildirilmesi, ödeme sürecinin başlaması açısından önemli.

EVLİLİK KREDİSİ NİKAHTAN ÖNCE Mİ SONRA MI VERİLİYOR?

Başvuru şartları arasında, çiftlerin resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Bu nedenle nikâh öncesi süreçte başvurular tamamlanıyor ve onay alınıyor.

Ancak ödemeler, çiftlerin nikah tarihini bildirmesinin ardından başlıyor. Yani başvuru nikâhtan önce yapılıyor, ödeme ise nikâh sonrası gerçekleştiriliyor. Bu süreçle birlikte çiftlerin nikah tarihini eksiksiz bildirmesi gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI İKİ KİŞİ İÇİN KAÇ OLMALI?

Evlilik kredisinden faydalanmak isteyen çiftlerin ikisinin de yaş sınırına uyması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla çiftlerin 18-29 yaş arasında olması şartı bulunuyor. 30 yaşını doldurmuş olan kişiler krediden yararlanamıyor.

Yaş sınırı kredi miktarını da belirliyor. İki kişinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarı 250 bin lira olurken, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Bu nedenle her iki eşin de yaş koşullarını sağlaması gerekiyor.