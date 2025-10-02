Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

Evlilik kredisi başvurusu sonuçlarını bekleyenler değerlendirme süresinin ne kadar sürebileceğini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilecek evlilik kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte gelir şartı yükseltildi, yaş gruplarına göre kredi tutarları artırıldı ve çocuk sahibi olan çiftler için geri ödeme ertelemesi sağlandı. İşte evlilik kredisi başvuru ve sonuçlanma süreci…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 00:44

Ocak 2026 itibarıyla artırılan kredisi için başvurular bugün başladı. Güncellenen düzenleme ile daha fazla gencin fondan yararlanması için yeni devreye alındı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

başvuruları Aile ve Gençlik Fonu üzerinden alınmaktadır. Çiftler, başvurularını e-Devlet aracılığıyla veya https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden online olarak gerçekleştirebilir. sırasında çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18-29 yaş aralığında bulunması, taşınmaz sahibi olmaması, gelir şartını karşılaması ve nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekmektedir. Ayrıca çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası bakanlık tarafından sunulacak eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmesi zorunludur.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

Başvuru yapan çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda tutarı 250 bin liraya yükseltilmiştir. Eğer çiftler 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık, gelir şartında da güncellemeye giderek başvuru için son 6 aylık gelir ortalamasını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarmıştır. Ayrıca çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenecek şekilde düzenlenmiştir.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

kredisi başvurularının sonuçlanma süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Süreç, başvuru yoğunluğu, evrakların eksiksizliği ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelere bağlı olarak ilerler. Genel olarak başvuruların değerlendirilmesi 7 ila 30 gün arasında tamamlanmaktadır.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

Başvuru kabul edildikten sonra çiftlerin nikah bildirimini yapması gerekir. Nikâh bildirimi yapılmadığı takdirde başvuru onaylansa bile kredi hakkı iptal edilmektedir. Nikah sonrası ödeme sürecine geçilebilmesi için çiftlerin evliliklerinin resmiyet kazanmış olması ve bildirimin 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YATAR?

Evlilik kredisi ödemeleri nikahın gerçekleşmesinden sonra yapılmaktadır. Çiftlerin nikahlarını gerçekleştirdikten sonra bakanlığa bildirim yapmaları gerekir. Nikah bildiriminin 30 gün içinde yapılmaması durumunda kredi hakkı iptal edilmektedir.

Bakanlık, nikâh bildirimi sonrasında onaylanan çiftlere ödeme işlemlerini başlatmaktadır. Böylece kredi, çiftin evlilik sonrası ihtiyaçlarını karşılaması için banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

EVLİLİK KREDİSİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR, KAÇ GÜNDE ONAYLANIR?

Evlilik kredisi başvuruları genellikle 7 ila 30 gün arasında sonuçlanmaktadır. Bu süreç, başvurunun yapıldığı dönem, yoğunluk ve belgelerin eksiksiz teslim edilmesine göre değişiklik gösterebilir.

Onaylanan başvurularda çiftlerin nikâh tarihini bildirmesiyle birlikte ödeme süreci başlar. Eğer nikâh bildirimi yapılmazsa 30 gün içinde kredi hakkı iptal edilmektedir. Bu nedenle hem başvuru sürecinde hem de onay sonrası süreçte gerekli adımların zamanında tamamlanması gerekmektedir.

ETİKETLER
#başvuru
#evlilik
#evlilik
#konut kredisi
#kredi
#şartlar
#faizsiz kredi
#evlilik teklifi
#destek
#evlilik kredisi
#evlilik kredisi
#aile ve gençlik fonu
#Faizsiz Konut Kredisi
#Nikahlı Evlilik
#Evlilik Teşvik
#Genç Çiftler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.