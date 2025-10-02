Evlilik kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yeni kredi başvuruları başladı

Ocak 2026 itibarıyla artırılan Aile ve Gençlik Fonu kredisi için başvurular bugün başladı. Güncellenen düzenleme ile daha fazla gencin fondan yararlanması için yeni şartlar devreye alındı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvuruları Aile ve Gençlik Fonu üzerinden alınmaktadır. Çiftler, başvurularını e-Devlet aracılığıyla veya https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18-29 yaş aralığında bulunması, taşınmaz sahibi olmaması, gelir şartını karşılaması ve nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekmektedir. Ayrıca çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası bakanlık tarafından sunulacak eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmesi zorunludur.

Başvuru yapan çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi tutarı 250 bin liraya yükseltilmiştir. Eğer çiftler 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık, gelir şartında da güncellemeye giderek başvuru için son 6 aylık gelir ortalamasını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarmıştır. Ayrıca çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenecek şekilde düzenlenmiştir.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Evlilik kredisi başvurularının sonuçlanma süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Süreç, başvuru yoğunluğu, evrakların eksiksizliği ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelere bağlı olarak ilerler. Genel olarak başvuruların değerlendirilmesi 7 ila 30 gün arasında tamamlanmaktadır.

Başvuru kabul edildikten sonra çiftlerin nikah bildirimini yapması gerekir. Nikâh bildirimi yapılmadığı takdirde başvuru onaylansa bile kredi hakkı iptal edilmektedir. Nikah sonrası ödeme sürecine geçilebilmesi için çiftlerin evliliklerinin resmiyet kazanmış olması ve bildirimin 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YATAR?

Evlilik kredisi ödemeleri nikahın gerçekleşmesinden sonra yapılmaktadır. Çiftlerin nikahlarını gerçekleştirdikten sonra bakanlığa bildirim yapmaları gerekir. Nikah bildiriminin 30 gün içinde yapılmaması durumunda kredi hakkı iptal edilmektedir.

Bakanlık, nikâh bildirimi sonrasında onaylanan çiftlere ödeme işlemlerini başlatmaktadır. Böylece kredi, çiftin evlilik sonrası ihtiyaçlarını karşılaması için banka hesaplarına yatırılmaktadır.

EVLİLİK KREDİSİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR, KAÇ GÜNDE ONAYLANIR?

Evlilik kredisi başvuruları genellikle 7 ila 30 gün arasında sonuçlanmaktadır. Bu süreç, başvurunun yapıldığı dönem, yoğunluk ve belgelerin eksiksiz teslim edilmesine göre değişiklik gösterebilir.

Onaylanan başvurularda çiftlerin nikâh tarihini bildirmesiyle birlikte ödeme süreci başlar. Eğer nikâh bildirimi yapılmazsa 30 gün içinde kredi hakkı iptal edilmektedir. Bu nedenle hem başvuru sürecinde hem de onay sonrası süreçte gerekli adımların zamanında tamamlanması gerekmektedir.