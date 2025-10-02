TEV burs başvurusu son gün ne zaman? 15 Eylül’de başlamıştı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her sene olduğu gibi 2025-2026 öğretim yılı için binlerce başarılı ve maddi yardıma gereksinim duyan öğrenciye burs olanağı sunmaya hazırlanıyor.

Vakıf, burs başvurularına dair merakla beklenen programı ilan etmişti.

TEV BURSU SON TARİH NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) müracaatları için son gün 9 Ekim 2025 olarak tespit edildi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burslarına başvuru süreci, vakfın özel dijital platformu olan Obigenç üzerinden online şekilde yapılacak.

TEV BURSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Çevrim içi müracaat sırasında sisteme yüklenmesi gereken ana belgeler şunlardır:

Öğrenci Belgesi

Transkript (Not dökümü)

Gelir Durumunu Gösteren Evraklar (Aileye ait mali bilgiler)

Nüfus Kayıt Örneği

Vesikalık Fotoğraf

Adayların, başvurularının geçerli kabul edilmesi için bu evrakları doğru ve net bir biçimde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

TEV'in burs müracaat takvimini kaçırmamak için resmî açıklamaları takip etmeyi ihmal etmeyin.