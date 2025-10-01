Menü Kapat
Nice hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe Nice kadro değeri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, 2 Ekim 2025 Perşembe günü Nice ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Nice hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu gündeme geldi. Taraftarlar Nice, Fenerbahçe kadro değerini araştırıyor.

'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasının 2. hafta maçları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü temsilcimiz Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın öncesinde Nice'in hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu ve kadro değeri gündeme geldi.

NİCE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Nice, 1904 yılında 'nın aynı isimli şehrinde kuruldu. Kırmızı ve siyah renklerine sahip olan kulüp iç saha maçlarını 35 bin 624 kişi kapasiteli Allianz Riviera'da oynuyor.

Nice tarihi boyunca Fransa'nın 1. seviye ligi Fransa Ligue 1'de 4 kez şampiyon oldu. Avrupa Kupaları'nda başarısı bulunmayan kulübün bu zamana kadar kazandığı kupaların tamamı ise şöyle:

  • Ligue 1 - 4
  • Ligue 2 -4
  • Division 3 - 2
  • Coupe de France - 3
NİCE KADRO DEĞERİ

Fransız ekibi Nice'in verilerine göre toplam 175.60 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.

Kulübün en değeri oyuncuları ise 15 milyon Euro ile Melvin Bard (Sol Bek), Terem Moffi (Santrafor), Hicham Boudaoui (Merkez Orta Saha) ve Mohamed-Ali Cho (Sağ Kanat) olarak belirtiliyor.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 298.13 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. 'in en yüksek kadro değerine sahip olan Fenerbahçe'nin ise en değerli futbolcusu 35 milyon Euro piyasa değeri ile Jhon Duran olarak belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından ise 25 milyon Euro ile Edson Alvarez geliyor.

