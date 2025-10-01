Valilik uyardı: Konumunuzu yakınlarınızla paylaşın

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalara ilişkin yapılan açıklamada, ormanlarda sonbaharla birlikte mantar çeşitlerine kolay erişilebilmesinin zehirlenme ve kaybolma vakalarında artışa yol açtığı belirtildi.

Türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Valilik, doğada kaybolma risklerine karşı da uyarıda bulundu.

"EN SON KONUMU SAKIN TERK ETMEYİN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı, grup halinde ve bilinen orman sınırlarında kalınmalıdır. Ormanlık alanlara girerken cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına dikkat edilmeli, ayrıca el feneri, düdük, taşınabilir şarj cihazı gibi malzemeler ile yeterli miktarda su ve yiyecek bulundurmalı, yabani hayvan tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alana girildiğinde konum bilgileri yakınlarla paylaşılmalıdır. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli, bildirilen en son konum terk edilmemeli, telefonun çekmediği yerlerde de acil çağrı hattının aranabileceği unutulmamalıdır"