Acil servisteki kedi herkesi hayrete düşürdü: Susayınca çareyi kendisi buldu

Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisi görenleri tebessüm ettiren bir olaya sahne oldu. Lavaboya kendi başına tırmanan kedi, patileriyle musluğu açıp kana kana su içerken o anlar bir hasta yakınının kamerasına yansıdı.

Acil servisteki müşahede odasında yaşanan olay görenleri tebessüm ettirdi. Müşahede odasında bulunan el yıkama lavabosuna çıkan bir kedi, patileri ile musluğu açıp su içti.

HASTA YAKINININ TELEFON KAMERASINA YAKALANDI

Olay, acil serviste yatan bir hastanın refakatçisi tarafından fark edildi. Lavaboya ustalıkla çıkan kedinin önce musluğu açarak damlamasını sağladığı, ardından da su içtiğini gören hasta yakını, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.