Konut kredisi 'dibi' gördü... Bir banka daha indirime gitti! İşte 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi

Şubat 11, 2026 10:13
1
Konut kredisi 'dibi' gördü... Bir banka daha indirime gitti! İşte 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi

Konut kredisi faiz oranlarında haftalardır süren durağanlık bozuldu. Daha önce yalnızca bir bankada görülen yüzde 2,49’luk en düşük oran seviyesine bir banka daha indi. Diğer bankalar da rekabete katılarak faizleri yüzde 2,50–2,60 bandına çekti. Peki 1 milyon TL konut kredisinin güncel aylık taksiti ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

 

2
konut kredisi

Türkiye’de hem ev alma hayali kuranların hem de konut yatırımcısının dikkatle takip ettiği faiz oranlarında rekabet kızıştı.

Haftalardır “en ucuz konut kredisi” oranı olarak, Ziraat Bankası tarafından sunulan %2,49 seçeneği öne çıkıyordu. Son günlerde ise birçok banka bu kategorideki faizleri hızla aşağı çekmeye başladı. 

3
konut kredisi

Bir bankada daha faizler %2,49’a düşerken, çok sayıda bankada oranlar 2,50-2,60 bandında kadar geriledi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yıl sonuna kadar konut kredisi faizlerinin %2 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.

4
ev kredisi

Sektördeki son gelişmelere bakıldığında ise BDDK tarafından açıklanan verilere göre 30 Ocak ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 691 milyar 382 milyon TL oldu.

Bu rakam, 7 Kasım 2025 ile sona eren haftada 647 milyar 202 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Son 3 aylık dönemde konut kredisi hacminde yaklaşık 45 milyar liralık artış yaşandı.

 

5
konut kredisi faiz

Türkiye genelinde konut satışları yüksek faiz ortamına rağmen geçen yıl yüzde 14,3 oranında arttı ve 1 milyon 688 bin 910 adet oldu.

Aynı dönemde kredi çekilerek satılan konutların sayısı ise 236 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Kredili (ipotekli) satışlarda geçen yıl yüzde 49,3 artış da gözlemlendi. Toplam içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

 

6
Konut kredisi 'dibi' gördü... Bir banka daha indirime gitti! İşte 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

11 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,49

-Akbank: %2,49

-İş Bankası: %2,50

-Vakıf Katılım: %2,54

-Kuveyt Türk: %2,55

-Garanti BBVA: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,69

7
Konut kredisi 'dibi' gördü... Bir banka daha indirime gitti! İşte 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,49

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 194 bin 534 TL

