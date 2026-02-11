Konut kredisi 'dibi' gördü... Bir banka daha indirime gitti! İşte 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi

Sektördeki son gelişmelere bakıldığında ise BDDK tarafından açıklanan verilere göre 30 Ocak ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 691 milyar 382 milyon TL oldu.

Bu rakam, 7 Kasım 2025 ile sona eren haftada 647 milyar 202 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Son 3 aylık dönemde konut kredisi hacminde yaklaşık 45 milyar liralık artış yaşandı.