Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Diyarbakır'da acı olay! Kuyuya giren 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Acı olayda ölüm nedeninin su tahliyesinde kullanılan motordan çıkan gaz olduğu değerlendiriliyor.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.09.2025
19:59
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
22:59

'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.
Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Diyarbakır'da acı olay! Kuyuya giren 4 kişi hayatını kaybetti

CENAZELERİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'da acı olay! Kuyuya giren 4 kişi hayatını kaybetti

Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin cansız bedenleri ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı bildirilen açıklamada "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

TGRT Haber
