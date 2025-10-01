İstanbul'da trafik magandası kamerada! İETT'nin önünü kesti, tehditler savurdu

İstanbul Avcılar'da bir trafik magandası, seyir halindeyken İETT otobüsü şoförüyle girdiği tartışmanın ardından aracın önünü kesti. Trafiği de felç eden şahıs, otobüs şoförüne hakaret ve tehditler savurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, o trafik magandasını yakaladı. Şahsa idari para cezası uygulandı.