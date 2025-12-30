Bayburt’ta termometreler eksi 17 dereceye kadar düştü: Gölet buz tuttu!

Bayburt’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Gökçedere beldesinde bulunan Gökçedere Göleti’nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesiyle göletin yüzeyinde don olayı meydana geldi. Donan su yüzeyi dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara soğuk havanın Bayburt genelinde ne denli etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan Bayburt’ta soğuk hava rekor seviyelere ulaştı. Gece en düşük hava sıcaklığı Kop Dağı’nda eksi 19 derece olarak ölçülürken, Aydıntepe ilçesinde ise termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.