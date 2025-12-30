Motosikletliyi yaya geçidinde ezdi geçti! İşte o anlar

Kütahya'da, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yaya geçidinden geçen motosikletli kuryeye çarptı. Meydana gelen kaza, bölgedeki MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.