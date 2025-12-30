Öldürmenin cezası 940 bin TL! Nesli tehlike altında olan Şamualar sürü halinde görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla öldürmenin cezası 940 bin TL olan Şamualar sürü halinde görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan ve 3 bin 300 rakıma ulaşan Munzur Dağları’nda hem kar hem de yaban hayatı eşsiz manzaralara ev sahipliği yaptı. Dağın karla kaplı yüksek kesimlerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan şamualar, (Çengel boynuzlu dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi.