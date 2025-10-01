Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ferrari'yi bile dolandırdılar! Test sürüşü makyajıyla büyük vurgun

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden 'T' plakayla kullanıma sunan şirketler mercek altına aldı. Bu gelişmenin ardından büyük vurgunlar da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’ye test sürüşü için gönderilen ve ‘T’ plaka takılan Ferrari’lerin, zenginlere günlük 100 bin liraya kiralandığı belirlendi. 'T' plakayı her yıl yenileyen sahtekâr firmaların, devletten yüklü miktarda vergi kaçırdığı da tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferrari'yi bile dolandırdılar! Test sürüşü makyajıyla büyük vurgun
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 10:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden ‘T’ plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Bu araçların, ‘prototip veya yol testi için kullanılacaklar’ için verilen plaka ile kullanıldığı tespit edildi. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre sistem üzerine gerçekleşiyor.

Yurt dışından ‘prototip ve yol testi’ amacıyla getirilen lüks araçlar, yasal süre ve kullanım şartları ihlal edilerek yüksek gelir gruplarına kiralanıyor. Günlük kirası 100 bin liraya ulaşan araçlar, ‘kişisel bağlantılar’ aracılığıyla lüks bir rent a car hizmeti gibi sunuluyor. Yapılan açıklamalarda bu araçların 1-2 aylık kira bedelinin, aracın yurt dışındaki vergisiz satış fiyatına denk geldiği ifade ediliyor.

Ferrari'yi bile dolandırdılar! Test sürüşü makyajıyla büyük vurgun

KİRALAMA YOLUYLA SUİSTİMAL

Edinilen bilgilere göre, devletin vergi gelirlerini yok eden düzenekten dünyaca ünlü markaların da habersiz olduğu öğrenildi. Ferrari, gibi lüks markaların test ve homologasyon amacıyla Türkiye’ye gönderdikleri araçların, distribütör firmalar tarafından ticari kiralama yoluyla edildiği belirtiliyor.

Sektör kaynakları, bu durumun uluslararası markaların da dolandırılması anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Sistemin sürdürülebilir kılınmasında ise ‘T’ plakanın her yıl kolaylıkla yenilenebilmesi kilit rol oynuyor. Bu yasal boşluk sayesinde söz konusu lüks araçların Türkiye’de fiilen kalıcı hâle geldiği, yasal süre sınırlamasının etkisiz kılındığı ifade ediliyor.

Ferrari'yi bile dolandırdılar! Test sürüşü makyajıyla büyük vurgun

Yurt dışı kaynaklı lüks araçlardan oluşan ve milyonlarca dolar değerindeki bu ‘gölge filo’nun, yüksek kiralar karşılığında belirli bir müşteri portföyüne sunulduğu aktarılıyor.

6 AYDAN 2 YILA ÇIKARILDI

Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye’de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye’de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Ferrari'yi bile dolandırdılar! Test sürüşü makyajıyla büyük vurgun

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor. Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye’de kullanıma sunduğu belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maliye harekete geçti! 'T' plaka lüks araçlar inceleme altında: Başta Ferrari'ler var
ETİKETLER
#kiralama
#lamborghini
#vergi kaçırma
#ferrari
#Suistimal
#Lüks Araçlar
#Prototip Plaka
#T Plaka
#Kiralama Suyu
#Vergi Kaçırımı
#Lüks Araçlar
#T Plakalı Araçlar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.