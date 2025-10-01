Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri

Her yıl belirli tarihlerde kutlanan özel günlerden birisi de Dünya Kahve Günü. 1 Ekim. gününün sabahında binlerce kişi bugünün ne günü olduğunu araştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 10:58

Her gün binlerce kişinin tükettiği kahvenin kültürünü yaymak adına kutlanan Dünya Kahve Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

BUGÜN DÜNYA KAHVE GÜNÜ MÜ?

Kahveyi tanıtmak ve özel günü kutlamak için düzenlenen Dünya Kahve Günü her sene 1 Ekim'de kutlanıyor. Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılması üzerine 1 Ekim günü tarih olarak seçildi.

Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

ahve sadece içecek değil, ruhu uyandıran bir dosttur. Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun!

Her yudumda hayatın tadını bulduğunuz bir Dünya Kahve Günü dilerim.

Kahve kokusuyla başlayan sabahlar, umutla dolu günlere dönüşür. Mutlu Dünya Kahve Günü!

Kahve, kısa bir mola değil; uzun bir mutluluğun kapısıdır.

Hayatı tatlandıran en güzel şeylerden biri kahvedir. Dünya Kahve Günü kutlu olsun.

Kahve, dost sohbetlerinin en sadık eşlikçisidir.

Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri

Dünya Kahve Günü, her fincanda biraz huzur, biraz mutluluk dilerim.

Kahve, hayaller kadar sıcak ve gerçek kadar güçlüdür.

Bir kahveyle başlayan gün, umutla devam eder. Dünya Kahve Günü’nüz kutlu olsun.

Kahve, sabahların değil, yaşamın enerjisidir.

Dünya Kahve Günü, kahve kokusuyla kalbinizi ısıtsın.

Her kahve, yeni bir başlangıcın hikâyesidir.

Kahve, dostluğu pekiştiren en güzel bahanedir.

Bir kahve molası, hayatın karmaşasında en güzel kaçıştır.

Dünya Kahve Günü’nde fincanlarınız mutlulukla dolsun.

Kahve, ruhun melodisi, kalbin enerjisidir.

Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri

Güzel bir kahve, zor günleri bile kolaylaştırır.

Kahve içmek, hayata küçük bir tebessüm katmaktır.

Dünya Kahve Günü, kahve seven herkese özel bir bayramdır.

Kahve, sabahları uyandırır, ruhu ise canlandırır.

Kahve kokusu, mutluluğun en doğal parfümüdür.

Dünya Kahve Günü, kahvenin sıcaklığıyla gönülleri ısıtsın.

Kahve, küçük fincanda büyük mutluluktur.

Bugün Dünya Kahve Günü mü? 1 Ekim Kahve Günü mesajları ve sözleri

Her kahve, insanı kendine biraz daha yaklaştırır.

Dünya Kahve Günü, dostluğun ve paylaşmanın günü olsun.

Kahve, bir fincan huzur ve binlerce mutluluk damlasıdır.

Kahve, yorgunluğu alır, hayata güç verir.

Dünya Kahve Günü’nde hayatınız bol kahveli ve bol neşeli olsun.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!
ETİKETLER
#Kahve Üretimi
#Dünya Kahve Günü
#Kahve Kültürü
#Kahve Severler
#1 Ekim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.