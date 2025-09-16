Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!

Uluslararası emtia piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Brezilya kahvesine getirilen yüksek tarifelerin etkisiyle Arabica kahve fiyatları son yedi ayın zirvesine yaklaşırken, Batı Afrika’daki elverişli hava koşulları kakao fiyatlarını aşağı çekti.

KAHVEDE TARİFE ETKİSİYLE YÜKSELİŞ

ICE borsasında işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, yüzde 0,75 değer kazanarak 4,2080 dolara çıktı. Böylece fiyatlar, pazartesi günü görülen 4,2125 dolarlık yedi ayın en yüksek seviyesine yeniden yaklaştı. CNBC’nin haberine göre, bu yükselişin temel nedeni ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına yüzde 50 oranında tarife uygulaması. Özellikle özel ve hazır kahve ihracatı bu uygulamadan en çok etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Robusta kahve fiyatları da sınırlı bir artışla 4.843 dolara yükseldi.

KAKAO VE ŞEKERDE DURUM FARKLI

Kakaoda ise tam tersi bir tablo var. Londra kakao vadeli kontratları yüzde 1 gerileyerek 5.137 sterline, New York kontratları ise yüzde 1,3 düşüşle 7.436 dolara indi. Piyasalar, 2025/26 sezonu öncesinde Batı Afrika’daki hasat beklentilerini yakından izliyor. Fildişi Sahili’nde son günlerde görülen yağmur ve güneşli havanın, üretim için olumlu bir zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Şeker piyasasında ise karışık bir görünüm öne çıkıyor. Ham şeker vadeli kontratları yüzde 0,1 düşüşle 15,98 sente gerilerken, beyaz şeker fiyatları yüzde 0,4 artarak 467,70 dolara çıktı ve düşüş eğiliminden ayrıştı.