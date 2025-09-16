Menü Kapat
Ekonomi
 İrem Çınar

Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!

Kahve, kakao ve şeker piyasalarında hareketlilik dikkat çekiyor. ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik ek tarife, Arabica kahve fiyatlarını son yedi ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Arz endişelerinin tetiklediği bu yükseliş, kahve severlerin bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!
Uluslararası emtia piyasalarında hareketlilik devam ediyor. kahvesine getirilen yüksek tarifelerin etkisiyle Arabica kahve son yedi ayın zirvesine yaklaşırken, Batı Afrika’daki elverişli hava koşulları fiyatlarını aşağı çekti.

Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!

KAHVEDE TARİFE ETKİSİYLE YÜKSELİŞ

ICE borsasında işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, yüzde 0,75 değer kazanarak 4,2080 dolara çıktı. Böylece fiyatlar, pazartesi günü görülen 4,2125 dolarlık yedi ayın en yüksek seviyesine yeniden yaklaştı. CNBC’nin haberine göre, bu yükselişin temel nedeni ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına yüzde 50 oranında uygulaması. Özellikle özel ve hazır kahve ihracatı bu uygulamadan en çok etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Robusta kahve fiyatları da sınırlı bir artışla 4.843 dolara yükseldi.

Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde!

KAKAO VE ŞEKERDE DURUM FARKLI

Kakaoda ise tam tersi bir tablo var. Londra kakao vadeli kontratları yüzde 1 gerileyerek 5.137 sterline, New York kontratları ise yüzde 1,3 düşüşle 7.436 dolara indi. Piyasalar, 2025/26 sezonu öncesinde Batı Afrika’daki hasat beklentilerini yakından izliyor. Fildişi Sahili’nde son günlerde görülen yağmur ve güneşli havanın, üretim için olumlu bir zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Şeker piyasasında ise karışık bir görünüm öne çıkıyor. Ham şeker vadeli kontratları yüzde 0,1 düşüşle 15,98 sente gerilerken, beyaz şeker fiyatları yüzde 0,4 artarak 467,70 dolara çıktı ve düşüş eğiliminden ayrıştı.

