Veliler isyan ediyor: Okul kantinlerindeki fiyatlar cep yakıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de çalan ilk ders ziliyle resmen başladı. Öğrenciler sınıflara dönerken, okul kantinleri de yeniden hareketlendi. Ancak bu yıl kantin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

TOST 85 LİRA, AYRAN 20 LİRA!

Star Haber’den Canan Yıldırım Girgin’in haberine göre, kantinlerde fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 15-20 oranında zamlandı. Örneğin geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tost bu dönem 85 liraya yükseldi. Simit ve poğaça 20 liradan 25 liraya çıkarken, ayran 15 liradan 20 liraya ulaştı. Tabldot yemek hizmeti sunan kantinlerde de fiyat artışı görülüyor; en uygun tabldot yemeğin 190 liradan başladığı belirtiliyor.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okullardaki fiyatların kurumlar tarafından belirlendiğini, ancak odaya bağlı kantinlerin belirlenen tarifeye uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Öte yandan, okul kantinlerinde sağlıklı beslenme standartları da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019’da başlattığı uygulama kapsamında, kantinlerde satılabilecek ürünlerde “Okul Gıdası” logosu bulunuyor.

KANTİNLERDE SATILMASI YASAK OLAN ÜRÜNLER

Enerji ve gazlı içecekler

Meyveli içecekler

Cips ve kızartmalar

Çikolata, gofret, şekerleme türleri

Kafein ve guarana içeren gıdalar

Çikolatalı, kremalı kekler ve pastalar

Hamurlu ve şerbetli tatlılar

Tatlandırıcı içeren ürünler

SATILMASINA İZİN VERİLEN ÜRÜNLER

Taze meyve ve sebzeler

Kuru meyve ve kuruyemişler

İçme suyu ve ayran

UHT ya da pastörize süt

Taze sıkılmış meyve-sebze suları

Yoğurt

Pastörize peynir

Günlük haşlanmış yumurta

Bu düzenlemelerle hem öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi amaçlanıyor hem de okul kantinlerinde belirli bir standart korunmuş oluyor.