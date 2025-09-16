Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Veliler isyan ediyor: Okul kantinlerindeki fiyatlar cep yakıyor

Yeni eğitim yılı öğrenciler için zamlı kantin fiyatlarıyla başladı. Kantinlerde geçen yıl 70 liraya satılan kaşarlı tost bu yıl 85 liraya çıktı. Simit ve poğaçanın fiyatı 20 liradan 25 liraya yükselirken, ayran 15 liradan 20 liraya çıktı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de çalan ilk ders ziliyle resmen başladı. Öğrenciler sınıflara dönerken, okul kantinleri de yeniden hareketlendi. Ancak bu yıl kantin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

TOST 85 LİRA, AYRAN 20 LİRA!

Star Haber’den Canan Yıldırım Girgin’in haberine göre, kantinlerde fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 15-20 oranında zamlandı. Örneğin geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tost bu dönem 85 liraya yükseldi. Simit ve poğaça 20 liradan 25 liraya çıkarken, ayran 15 liradan 20 liraya ulaştı. Tabldot yemek hizmeti sunan kantinlerde de fiyat artışı görülüyor; en uygun tabldot yemeğin 190 liradan başladığı belirtiliyor.

Veliler isyan ediyor: Okul kantinlerindeki fiyatlar cep yakıyor

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okullardaki fiyatların kurumlar tarafından belirlendiğini, ancak odaya bağlı kantinlerin belirlenen tarifeye uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Öte yandan, okul kantinlerinde sağlıklı beslenme standartları da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019’da başlattığı uygulama kapsamında, kantinlerde satılabilecek ürünlerde “Okul Gıdası” logosu bulunuyor.

Veliler isyan ediyor: Okul kantinlerindeki fiyatlar cep yakıyor

KANTİNLERDE SATILMASI YASAK OLAN ÜRÜNLER

  • Enerji ve gazlı içecekler
  • Meyveli içecekler
  • Cips ve kızartmalar
  • Çikolata, gofret, şekerleme türleri
  • Kafein ve guarana içeren gıdalar
  • Çikolatalı, kremalı kekler ve pastalar
  • Hamurlu ve şerbetli tatlılar
  • Tatlandırıcı içeren ürünler
Veliler isyan ediyor: Okul kantinlerindeki fiyatlar cep yakıyor

SATILMASINA İZİN VERİLEN ÜRÜNLER

  • Taze meyve ve sebzeler
  • Kuru meyve ve kuruyemişler
  • İçme suyu ve ayran
  • UHT ya da pastörize süt
  • Taze sıkılmış meyve-sebze suları
  • Yoğurt
  • Pastörize peynir
  • Günlük haşlanmış yumurta

Bu düzenlemelerle hem öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi amaçlanıyor hem de okul kantinlerinde belirli bir standart korunmuş oluyor.

