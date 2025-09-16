Menü Kapat
Faizler düşüyor, satışlar artıyor: Gayrimenkul uzmanları konut piyasası beklentilerini açıkladı

TÜİK’in verilerine göre, ocak-ağustos döneminde konut satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,3 artış göstererek 978 bin 70 adede ulaştı ve yükseliş 14. aya taşındı. Sektör temsilcileri, düşük faiz ortamı ve kentsel dönüşüm projelerinin satışları desteklediğini ifade ediyor. Uzmanlar ise faiz indirimlerinin sürmesi halinde konut satışlarında önemli bir artış yaşanabileceğini belirtiyor.

’de yılın ilk 8 ayında güçlü bir performans sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 artış göstererek 978 bin 70 adede ulaştı. Yıllık bazda artış grafiği 14’üncü aya taşınmış oldu.

AĞUSTOS 2025, YILIN EN GÜÇLÜ SATIŞ AYI OLDU

Ağustos ayında ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 143 bin 319 adede yükseldi. Bu rakam, 2025’in en yüksek aylık satış performansı olarak kayda geçti. Ağustosta ipotekli satışlar da yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 13,8’e ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli satışlar ise yıllık bazda yüzde 84,6 artışla 141 bin 227 adede çıktı. Böylece, toplam satış adedi 1 milyona yaklaşırken, finansman destekli konut alımlarındaki ivmenin artışa katkı sağladığı görüldü.

Faizler düşüyor, satışlar artıyor: Gayrimenkul uzmanları konut piyasası beklentilerini açıkladı

“FAİZ İNDİRİMİ VE KREDİ KISITLARININ KALKMASI SATIŞLARI KATLAYABİLİR”

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Yılmaz, ağustos ayında birinci el konutların payının yüzde 30,6, ipotekli satışların payının ise yüzde 13,7 olduğunu belirterek, bu artışların sektördeki hareketliliği güçlendirdiğini vurguladı. Yılmaz, faizlerdeki indirim trendinin ideal seviyelere gelmesi ve BDDK’nın kredi kısıtlarını kaldırmasının satışlara olumlu yansıyacağını söyledi. Ayrıca, yabancıya konut satışlarında yaşanan düşüşün yeniden artışa çevrilmesinin önemine dikkat çekti.

Faizler düşüyor, satışlar artıyor: Gayrimenkul uzmanları konut piyasası beklentilerini açıkladı

“ALTIN YATIRIMCILARI KONUTA YÖNELİYOR”

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan, satışlardaki yükselişin temel nedenlerinden birinin, indirimlerinin devam edeceği beklentisi olduğunu ifade etti. Altın yatırımcılarının da konuta yöneldiğini belirten Akdoğan, kira ödemeleri yerine uygun taksitlerle ev sahibi olma isteğinin ipotekli satışları artırdığını söyledi.

“FAİZLER YÜKSEK, İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI SINIRLI”

ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise, yüksek satış rakamlarına rağmen ipotekli satış payının hâlâ sınırlı olduğunu belirterek, bunun alıcılar için faizlerin hâlâ yüksek olduğunu düşündürdüğünü kaydetti. Ekiz, konutun enflasyona karşı değer koruma aracı olarak görülmesinin artışı desteklediğini ve ipotekli satışların finansman koşulları iyileştiğinde daha da yükselebileceğini vurguladı.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, artan çalışmalarının konut satışlarına yansıdığını belirterek, peşin alımlarda indirimlerin satışları artırdığını ifade etti. Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise, Türkiye’de konuta olan talebin yüksek olduğunu ve üretimin hem kamu hem de özel sektör tarafından karşılanmasının önem taşıdığını söyledi.

Faizler düşüyor, satışlar artıyor: Gayrimenkul uzmanları konut piyasası beklentilerini açıkladı

“FAİZLER DÜŞERSE SATIŞLARDA CİDDİ ARTIŞ GELEBİLİR”

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ise, konut satışlarının artmaya devam etmesinin sektör güveninin sürdüğünü gösterdiğini belirterek, faizlerin düşmesi durumunda satışlarda daha ciddi artışlar beklenebileceğini kaydetti. Ancak, satışların sürdürülebilirliğinin yatırım ve ev sahibi olma hedefi olan kesimlere yönelik çalışmalarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

