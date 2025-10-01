Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fiyatlar daha da düşecek! Balıkçılardan müjde geldi: Bolluk bekleniyor

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarının geçmesiyle balıkçılar denize açıldı. Yükselen balık fiyatları, ağların denize bırakılmasıyla yarı yarıya düştü. Balıkçılar, ekim ayıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanacağını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 10:28

Kocaeli'de fırtına yüzünden denize açılamayan tekneler, havanın düzelmesiyle yeniden ağlarını denize bırakmaya başladı. Balıkçıların ağlarını bırakması, son günlerde yükselen balık fiyatlarına hemen yansıdı.

FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların iki gün önce yüksek olduğunu ancak bugün yüzde 50’ye varan düşüş yaşandığını belirtti.

Fiyatlar daha da düşecek! Balıkçılardan müjde geldi: Bolluk bekleniyor

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK VE BOLLUK YAŞANACAK”

Ekim ayının balık için “bolluk ayı” sayıldığını dile getiren Bineklioğlu, şöyle konuştu:

“Hamsi, çinekop, lüfer, tekir ve mezgit; hepsi çıkmaya başlayacak. Tekneler bugüne kadar çalışamadı, yaklaşık 10 gündür Kefken bölgesinde troller avlanmıyor. Bölgede çok şiddetli fırtınalar vardı, şimdi bu fırtına sona erdi. Önümüzdeki günlerde balık fiyatları daha da düşecek ve bolluk yaşanacak.”

Fiyatlar daha da düşecek! Balıkçılardan müjde geldi: Bolluk bekleniyor

AİLELERE TAVSİYE: ÇOCUKLARINIZA BOL BOL BALIK YEDİRİN

Vatandaşlara balık tüketmeleri konusunda tavsiyede bulunan Bineklioğlu, balığın şu an satılan meyvelerin fiyatlarından daha ucuz olduğunu söyledi. Şu an 200-250 TL'lik balık alınabileceğini belirten Bineklioğlu, ancak o fiyatlara tavuk alınamacağını aktardı. Çocukların bol bol balık yemesi gerektiğini, özellikle de sardalya balığı tüketmeleri gerektiğini belirten Bineklioğlu, "Omega-3 ve kalsiyumun en yüksek olduğu balıktır, bunu es geçmeyin" dedi.

Fiyatlar daha da düşecek! Balıkçılardan müjde geldi: Bolluk bekleniyor

HAMSİ 300 TL'DEN TEZGAHLARDA

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Bineklioğlu, "Hamsi 300-350, uskumru ve istavrit 250, tekir 350, barbunya ise 600-650 lira bandında satılıyor. Bu fiyatlar bugüne mahsus. Hava düzeldiği sürece balıkların bolluğunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
#Ekonomi
