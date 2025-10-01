Livepool'u tekbirlerle deviren taraftar sosyal medyayı yıktı

Türkiye, dün akşam ekran başına kilitlendi. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Liverpool'u sahasında 1-0 yendi. Kimi GS'li statta, kimisi de evlerinde büyük coşku yaşadı. Onlardan biri de tekbir ve dualarla Galatasaray'a destek veren fanatik bir taraftar oldu. Türk temsilcimizin galibiyeti için dua edip televizyon ekranına üfleyen ve tekbir getiren bir vatandaşın videosu kullanıcıları gülme krizine soktu. İşte o anlar...