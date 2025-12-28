Cono aşiretine bağlı komşulardan adeta meydan savaşı: Şişeler ve taşlar havada uçtu

Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CONO AŞİRETİ SOKAKTA SAVAŞTI



Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı. Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı.

Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.