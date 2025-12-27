Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 13:30

Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A. arasında çıkan tartışmaya kahvehanenin işletmecinin yakınları da dahil oldu. Kahvehaneci ve müşteriler arasında büyüyen kavgada silahlar konuştu.

Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm Türkiye'ye kritik İHA uyarısı! İşte enkaza ulaşıldığında yapılması gerekenler
Geçici ateşkese imzalar atıldı! Tayland ile Kamboçya arasında 72 saatlik kritik süreç başladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.