Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A. arasında çıkan tartışmaya kahvehanenin işletmecinin yakınları da dahil oldu. Kahvehaneci ve müşteriler arasında büyüyen kavgada silahlar konuştu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.