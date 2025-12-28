Şırnak’ta okullar tatil mi? Şırnak’ın Beytüşşebap kar haberi

Birçok ilde meydana gelen yoğun kar yağışlarının ardından tatil haberleri gelirken, Şırnak’taki son durum da merak konusu haline geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini çoğaltarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Duyuruda şu ifadelere yer aldı:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir"