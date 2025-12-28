Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Adana'da çağa hayırlı direniş! Apartmanların ortasında tarım yapıyor: Tepkiler hayli şaşırtıcı

Adana'da çevrenin apartmanlarla kuşatıldığı bir bölgede bir tarlanın varlığını sürdürmesi dikkat çekti. Tarım yapılan arsayla ilgili ev sahibi vatandaşların tepkisi ise hiç beklenmedik bir şekilde destekleyici nitelikte.

28.12.2025
saat ikonu 19:34
28.12.2025
saat ikonu 19:34

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi.

Adana'da çağa hayırlı direniş! Apartmanların ortasında tarım yapıyor: Tepkiler hayli şaşırtıcı

Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

"SATMAMASI ÇOK DOĞRU BİR KARAR"

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.

Adana'da çağa hayırlı direniş! Apartmanların ortasında tarım yapıyor: Tepkiler hayli şaşırtıcı

"BULDUKLARI HER YERE BİNA DİKİYORLAR"

Yakın zamanda yaşanan depremi hatırlatan Ahmet Demir ise şu ifadeleri kullandı:
"Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor. Ama tüketim ülkesine döndük. Tarla sahibine kimse ‘burayı sat' diyemez. Halk olarak tüketime alıştığımız için üreten insanlar azınlıkta kalıyor."

Adana'da çağa hayırlı direniş! Apartmanların ortasında tarım yapıyor: Tepkiler hayli şaşırtıcı

"BURALARIN İLLA BİNA OLMASI GEREKMİYOR"

Mahalleli Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alan olarak değerlendirilebileceğini dile getirerek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan yapılabilir. Spor tesisi ve emekliler için dinlenme alanı oluşturulabilir" dedi.

