Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

ABD'nin sunduğu, İsrail'in kabul ettiği Gazze Planı için Hamas'ın cevabı beklenirken üst düzey bir Hamas yetkilisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Hamas yetkilisi, 'Gazze Planı'nın geri çevrilebileceğini' söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 11:05

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kritik görüşmesinin ardından Washington'ın sunduğu Gazze Planı için 'ın cevabı bekleniyor. Trump, Hamas'a 3-4 günlük bir süre verdiğini, reddedilirse 'sonunun üzücü'' olacağını söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından üst düzey bir Hamas yetkilisi, İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

''İSRAİL'İN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR''

BBC'nin haberine göre, Hamas yetkilisi, Gazze Planı'nın büyük olasılıkla reddedileceğini söyledi. Yetkili, planın 'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve " halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" ifade etti. Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de bildirdi.

Habere göre, Hamas, Gazze'de herhangi bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün varlığını da reddediyor. Ayrıca BBC'nin 'tek pazarlık kozu' olarak tanımladığı rehinelerin serbest bırakılması konusuna da Hamas'ın sıcak bakmadığı belirtildi.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

GAZZELİLER DE TRUMP'IN PLANINA TEPKİLİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 21 maddenin bulunduğu planı "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olarak gören Gazzeliler, tepkilerini ortaya koydu.

İsrail ordusunun yerinden ettiği ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yerleşen Ahmed Saleh plana ilişkin, "Trump planına karşıyım çünkü bu plan Filistin davasını ortadan kaldırıyor. Bu plan yeni bir sömürgecilik getiriyor, İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" dedi.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

''TRUMP İSRAİLLİLERİ DESTEKLİYOR''

Şucaiye Mahallesi mahallesindeki evini terk etmek zorunda kalan Salma el-Vadiyye, "Trump planına kesinlikle katılmıyorum. Trump İsrail'i destekliyor, savaş sırasında onlara bizi öldürebilsinler diye silah sağladı. Trump İsrail'e baskı yapıyormuş gibi yapıyor ama aslında her konuda onlarla aynı fikirde. Onlar kendi tutuklularını serbest bırakmak istiyor ama Devlet Başkanı Abbas'ı istemiyorlar. Hamas'ın silahsızlandırılmasını istiyorlar. Bu kabul edilemez, çünkü çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren, evlerimizi yıkan ve bizi yerimizden eden işgalciler onlar" diye konuştu.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

''DESTEKLEMİYORUZ AMA KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ''

Saftavi Mahallesin'de yaşayan Sara İsmail ise plana ilişkin, "Trump planını desteklemiyoruz ama büyük bir acı içinde olduğumuz için kabul etmek zorundayız. Tony Blair kötü üne sahip bir adam ve onun bizi yönetmesini kesinlikle istemiyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bir Arap ülkesinin yönetmesi, Blair'in yönetmesinden daha iyidir. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Bizi öldürdüler, aç bıraktılar, yerimizden ettiler. Herhangi bir çözümü kabul etmek zorundayız. Artık çok yorulduk" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

TÜRKİYE, HAMAS'I GAZZE PLANI'NI KABUL ETMEYE ÇAĞIRDI

ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerin son 24 saat içinde Hamas liderleriyle iki kez bir araya geldiği aktarılan haberlerde, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın Trump'ın söz konusu planı açıkladığı sırada Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a planı sunduğunu belirtildi.

ABD lideri Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap iddiası: Reddedilebilir!

Al-Thani'nin Hamas liderlerine planın elde edebilecekleri en iyi anlaşma olduğunu ve daha iyisinin olmayacağını söylediği ifade edilen haberlerde, Al-Thani'nin ayrıca Hamas liderlerine Trump'ın savaşı sona erdirmeye ciddi bir şekilde kararlı olduğuna inandığını aktardığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı
ABD lideri Trump Gazze Planı'na cevap için Hamas'a süre verdi: İmzalamazlarsa sonu çok üzücü olacak
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#hamas
#filistin
#Gazze Planı
#İsrail-filistin Savaşı
#Şeria
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.