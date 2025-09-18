Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçının ardından Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.

"SONUÇTAN ÇOK UTANIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Mert Hakan Yandaş "Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklanan bir oyuncu olmuyor, herkes etkileniyor. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada 2-1 oluyor, hep birlikte seviniyoruz. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, yararı yok, bireysel değil hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçtan çok utanıyoruz! Bu işi biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mert Hakan Yandaş konuşmasını "İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz." diyerek tamamladı.