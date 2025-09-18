Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'

Fenerbahçe dün oynanan Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin kaptanı Mert Hakan Yandaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:22

'nin ile 2-2 berabere kaldığı Trendyol 'in 1. haftasının erteleme maçının ardından yaptığı açıklamada "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'

"SONUÇTAN ÇOK UTANIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Mert Hakan Yandaş "Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklanan bir oyuncu olmuyor, herkes etkileniyor. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada 2-1 oluyor, hep birlikte seviniyoruz. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, yararı yok, bireysel değil hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçtan çok utanıyoruz! Bu işi biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mert Hakan Yandaş konuşmasını "İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz." diyerek tamamladı.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu: 'Utanıyoruz'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe penaltı isyanında haklı mı? Trio ekibi son saniye pozisyonunu yorumladı
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#süper lig
#Alanyaspor
#mert hakan yandaş
#Fenerbahçe
#Islık
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.