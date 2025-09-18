Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe penaltı isyanında haklı mı? Trio ekibi son saniye pozisyonunu yorumladı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında 2-2’lik beraberlik sonrası gündem son dakikadaki penaltı beklentisi oldu. Trio ekibindeki eski hakemler, tartışmalı pozisyonları tek tek değerlendirerek çarpıcı yorumlar yaptı.

BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.09.2025
06:21
|
18.09.2025
18.09.2025
06:21

Trendyol ’de oynanan erteleme maçında , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından tartışmalı pozisyonlar beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı. Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, özellikle uzatma dakikalarındaki beklentisine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe penaltı isyanında haklı mı? Trio ekibi son saniye pozisyonunu yorumladı

52. DAKİKADAKİ PENALTI KARARI

Bahattin Duran, Alanyasporlu oyuncunun kolunu doğal olmayan bir şekilde açtığını belirterek, “Çok doğru bir müdahalesi ile penaltı kararı verildi” dedi. Deniz Çoban, “Şüphe götürmez bir penaltı. Hakemin önü çok açıktı” ifadelerini kullandı. Bülent Yıldırım ise, “Hakemin açısı çok netti, kendisinin değerlendirmesini beklerdim ama VAR müdahalesi doğru oldu” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe penaltı isyanında haklı mı? Trio ekibi son saniye pozisyonunu yorumladı

FENERBAHÇE’NİN İKİNCİ GOLÜNDE FAUL TARTIŞMASI

Sarı-lacivertlilerin 76. dakikada attığı ikinci için de görüşler ortak noktada birleşti.

Bahattin Duran, En Nesyri’nin rakip oyuncu tarafından itilmesi sonucu pozisyonun oluştuğunu belirterek golün nizami olduğunu söyledi.

Deniz Çoban da faul olmadığını ifade etti.

Bülent Yıldırım ise, “En Nesyri arkadan itilince Aliti’ye çarptı, pozisyon temiz” dedi.

Fenerbahçe penaltı isyanında haklı mı? Trio ekibi son saniye pozisyonunu yorumladı

SON SANİYELERDE PENALTI BEKLENTİSİ

Maçın 90+6. dakikasında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon ise en çok tartışılan an oldu.

Bahattin Duran, “Hadergjonaj, Oosterwolde’yi iki eliyle tuttu. Bu hareket net penaltı, VAR müdahalesiyle verilmeliydi” açıklamasında bulundu.

Deniz Çoban da aynı görüşü paylaşarak, “Kaleciye faul yok. Bu pozisyon net penaltı” dedi.

Bülent Yıldırım ise, “Hadergjonaj’ın yaptığı güreş faulü. Bu hareket kesinlikle penaltı” değerlendirmesini yaptı.

