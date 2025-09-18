Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Yaşam
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın ilçesinde akşam saatlerinde tır ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıktı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

KAFA KAFAYA FACİA

, -Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İsmail P. (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı otomobille çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

