Kahramanmaraş'ta feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akşam saatlerinde tır ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıktı.
Kaza, Göksun-Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İsmail P. (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.