Benim Sayfam
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Merkez Bankası'ndan POS komisyon oranı kararı: İndirime gidildi

Merkez Bankası, POS komisyon oranlarında değişikliğe gitti. Bu kapsamda kartlarla yapılan harcamalarda üye iş yerlerine uygulanan komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Kredi kartıyla işlemlere uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı devam ederken, banka kartı POS komisyon oranı düşürüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 01:56
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 02:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (), POS komisyon oranlarıyla ilgili yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI KOMİSYONU AYRIŞTIRILDI

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve için ayrıştırıldı.

İNDİRİM YAPILDI

Buna göre, işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

BANKA KARTI KOMİSYONU FONLAMA MALİYETİNİ İÇERMEYECEK

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

1 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

