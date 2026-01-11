Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı neden yok? Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı kim kazandı?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Bursaspor ile Yeni Malatyaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Ancak karşılaşma oynanmadı ve Bursaspor hükmen 3-0 galip geldi. Karşılaşmanın oynanmaması üzerine taraftarlar tarafından Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı neden yok, oynanmadı sorularılarının cevapları araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor'un birçok oyuncusu hak mahrumiyeti cezası almıştı. Alınan cezalar sonrasında kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle küme düşürülme cezası aldı. Bu kapsamda TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı oynanmadı. Bursaspor karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Yeni Malatyaspor'un ligin kalan haftalarında oynayacağı bütün karşılaşmalarda aynı durum söz konusu olacak.

Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçında yeşil-beyazlılar 3-0 hükmen galip geldi. Yeni Malatyaspor'a küme düşürülme cezası verilmişti. Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup kapsamında bu tarihten itibaren oynayacağı bütün mücadelelerde 3-0 hükmen yenik sayılacak.