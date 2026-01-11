Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı neden yok? Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı kim kazandı?

Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı gündem oldu. Bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçları kapsamında Bursaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Ancak karşılaşma oynanmadı ve Bursaspor hükmen 3-0 galip geldi. Taraftarlar tarafından Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı neden yok? Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 11:39

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Bursaspor ile Yeni Malatyaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Ancak karşılaşma oynanmadı ve Bursaspor hükmen 3-0 galip geldi. Karşılaşmanın oynanmaması üzerine taraftarlar tarafından Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı neden yok, oynanmadı sorularılarının cevapları araştırılmaya başlandı.

Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı neden yok? Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı kim kazandı?

BURSASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEDEN YOK, OYNANMADI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor'un birçok oyuncusu hak mahrumiyeti cezası almıştı. Alınan cezalar sonrasında kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle küme düşürülme cezası aldı. Bu kapsamda TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı oynanmadı. Bursaspor karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Yeni Malatyaspor'un ligin kalan haftalarında oynayacağı bütün karşılaşmalarda aynı durum söz konusu olacak.

Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı neden yok? Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı kim kazandı?

BURSASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor'un aldığı küme düşürülme cezası nedeniyle bugün oynayacağı Bursaspor karşılaşması gerçekleştirilmedi.

BURSASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI KİM KAZANDI?

Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçında yeşil-beyazlılar 3-0 hükmen galip geldi. Yeni Malatyaspor'a küme düşürülme cezası verilmişti. Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup kapsamında bu tarihten itibaren oynayacağı bütün mücadelelerde 3-0 hükmen yenik sayılacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.