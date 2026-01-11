Süper Lig’de kış transfer dönemi hızlı başladı! Kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi

Trendyol Süper Lig’de kış transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Kadrolarını güçlendirmek için harekete geçen takımlar hem yurt içinden hem de yurt dışından futbolcuları takımlarına katmaya devam ediyor. Bir aydan fazla sürecek ara transfer döneminde daha şimdiden dikkat çeken isimler imzalarını attı. Bu kapsamda kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi…