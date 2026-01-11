Süper Lig’de kış transfer dönemi hızlı başladı! Kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi

Kategoriler
Trendyol Süper Lig’de kış transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Kadrolarını güçlendirmek için harekete geçen takımlar hem yurt içinden hem de yurt dışından futbolcuları takımlarına katmaya devam ediyor. Bir aydan fazla sürecek ara transfer döneminde daha şimdiden dikkat çeken isimler imzalarını attı. Bu kapsamda kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi…
Süper Lig’de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. 17. Haftanın geride kaldığı ligde Galatasaray 42 puanla zirvedeki yerini korurken, Süper Kupa maçının kazananı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takımın 2-0 galip geldiği maçta ilk golü atan ise yeni transfer Matteo Guendouzi oldu. Bu golle birlikte gözler kış transfer dönemindeki gelişmelere çevrildi.
2 Ocak’ta başlayan kış transfer dönemi 6 Şubat’ta sona erecek. Zirvede yer almanın yanı sıra ligde kalmak için de mücadele eden takımlar ara transfer dönemini oldukça iyi değerlendiriyor. İlk haftanın sonunda 21 yeni transfer gerçekleşirken, bazı takımlar şimdiden birden fazla oyuncuyu renklerine bağladı. İşte 2025-2026 kış döneminde gerçekleşen transferler…
Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük
Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe
İrfan Can Kahveci (Kanat) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor
İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor
Matteo Guendouzi (Orta saha) | Lazio → Fenerbahçe
Ahmed Traore (Kanat) | Fatih Karagümrük
Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor
Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe
Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor
Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK
Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe
Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor
Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa
Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor
Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe
Lenny Pintor (Sağ Kanat) | LASK → Eyüpspor
Yalçın Kayan (Orta Saha) | Eyüpspor → Samsunspor
Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe
Victor Ntino-Emo Gidado (On Numara) | NK Bravo → Gaziantep FK
Charles-Andre Raux-Yao (Orta Saha) | Stade Briochin → Eyüpspor