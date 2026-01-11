Süper Lig’de kış transfer dönemi hızlı başladı! Kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi

Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ocak 11, 2026 11:21
1
Trendyol Süper Lig’de kış transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Kadrolarını güçlendirmek için harekete geçen takımlar hem yurt içinden hem de yurt dışından futbolcuları takımlarına katmaya devam ediyor. Bir aydan fazla sürecek ara transfer döneminde daha şimdiden dikkat çeken isimler imzalarını attı. Bu kapsamda kim geldi, kim gitti tüm transferler tek tek listelendi…

2
Süper Lig’de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. 17. Haftanın geride kaldığı ligde Galatasaray 42 puanla zirvedeki yerini korurken, Süper Kupa maçının kazananı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takımın 2-0 galip geldiği maçta ilk golü atan ise yeni transfer Matteo Guendouzi oldu. Bu golle birlikte gözler kış transfer dönemindeki gelişmelere çevrildi.

3
2 Ocak’ta başlayan kış transfer dönemi 6 Şubat’ta sona erecek. Zirvede yer almanın yanı sıra ligde kalmak için de mücadele eden takımlar ara transfer dönemini oldukça iyi değerlendiriyor. İlk haftanın sonunda 21 yeni transfer gerçekleşirken, bazı takımlar şimdiden birden fazla oyuncuyu renklerine bağladı. İşte 2025-2026 kış döneminde gerçekleşen transferler…

4
Abdul Kader Moussa Kone

2025-2026 KIŞ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN TRANSFERLER

Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük

5
Anthony Musaba

Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe

6
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci (Kanat) |  Fenerbahçe → Kasımpaşa

7
Sander Svendsen

Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor

8
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor

9
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi (Orta saha) | Lazio → Fenerbahçe

10
Ahmed Traore

Ahmed Traore (Kanat) | Fatih Karagümrük

11
Denis Razvan Radu

Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor

12
Guilherme Luiz Oliveira da Silva

Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe

13
Arif Boşluk

Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor

14
Denis Draguş

Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK

15
Alexis Antunes

Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe

16
Deniz Türüç

Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor

17
Kamil Ahmet Çörekçi

Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa

18
Chibuike Nwaiwu

Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor

19
Mert Günok

Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe

20
Lenny Pintor

Lenny Pintor (Sağ Kanat) | LASK → Eyüpspor

21
Yalçın Kayan

Yalçın Kayan (Orta Saha) | Eyüpspor → Samsunspor

22
Şamil Öztürk

Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe

23
Victor Ntino-Emo Gidado

Victor Ntino-Emo Gidado (On Numara) | NK Bravo → Gaziantep FK

24
Charles-Andre Raux-Yao

Charles-Andre Raux-Yao (Orta Saha) | Stade Briochin → Eyüpspor

