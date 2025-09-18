Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Kredi kartı ve kredili mevduat faizleri değişti! İşte yeni oranlar

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'a, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek. POS komisyonlarında da değişikliğe gidildi. Oranlar kredi ve banka kartları için ayrıştırıldı.

Kredi kartı ve kredili mevduat faizleri değişti! İşte yeni oranlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
00:54
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
02:02

işlemleri için uygulanacak azami faiz oranları hakkndaki tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

Kredi kartı ve kredili mevduat faizleri değişti! İşte yeni oranlar

POS KOMİSYONLARI DA DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), POS komisyon oranlarında da değişikliğe gitti. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Kredi kartı ve kredili mevduat faizleri değişti! İşte yeni oranlar

BANKA KARTLARI İÇİN ORAN DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Fed faiz kararını açıkladı! 9 ay sonra bir ilk
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye dikkat etmezseniz haklarınız gidebilir!
