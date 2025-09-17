Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Fed faiz kararını açıkladı! 9 ay sonra bir ilk

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puanlık bir indirime giderek faiz aralığını 4,00-4,25'e çekti. Böylece 9 ay sonra ilk faiz indirimi de gelmiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fed faiz kararını açıkladı! 9 ay sonra bir ilk
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:39

Dünya piyasalarının merakla beklediği bilgi ABD'den geldi. (), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi.

Sene boyunca tüm toplantılarında faizi sabit tutan Fed, böylece 2025 yılının ilk kararını almış oldu.

TRUMP'IN ATADIĞI ÜYELERİN ÇOĞU KARARI DESTEKLEDİ

Kararın, istihdam piyasasındaki zayıflama endişelerine karşı alındığı belirtilirken ABD Başkanı ’ın atadığı üyelerin çoğu tarafından desteklendi.

YENİ ÜYE 0,50 PUANLIK İNDİRİM İSTEYEREK MUHALİF KALDI

Önceki görevi Hazine Bakanlığı’nda kıdemli danışman olan Fed yönetim kurulu üyeliğine dün atanan Guvernör Stephen Miran, daha agresif bir 0,50 puanlık indirim yapılması gerektiği görüşüyle karara muhalif kaldı.

2 İNDİRİM DAHA GELEBİLİR

Fed, iki toplantıda daha 0,25’er puanlık iki indirim daha öngörüyor. Bu yaklaşım, ticaret politikalarının enflasyonu kalıcı biçimde artıracağı kaygılarının azaldığını; buna karşılık büyüme zayıflığı ve işsizliğin artma riskine daha fazla odaklanıldığını gösteriyor.

TRUMP FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Doland Trump, "Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı 'a yönelik faiz indirimi çağrısını tekrarlayarak "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. fırlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak
ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#abd merkez bankası
#donald trump
#faiz indirimi
#konut piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.