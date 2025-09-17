Fed faiz kararını açıkladı! 9 ay sonra bir ilk

Dünya piyasalarının merakla beklediği bilgi ABD'den geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi.

Sene boyunca tüm toplantılarında faizi sabit tutan Fed, böylece 2025 yılının ilk faiz indirimi kararını almış oldu.

TRUMP'IN ATADIĞI ÜYELERİN ÇOĞU KARARI DESTEKLEDİ

Kararın, istihdam piyasasındaki zayıflama endişelerine karşı alındığı belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı üyelerin çoğu tarafından desteklendi.

YENİ ÜYE 0,50 PUANLIK İNDİRİM İSTEYEREK MUHALİF KALDI

Önceki görevi Hazine Bakanlığı’nda kıdemli danışman olan Fed yönetim kurulu üyeliğine dün atanan Guvernör Stephen Miran, daha agresif bir 0,50 puanlık indirim yapılması gerektiği görüşüyle karara muhalif kaldı.

2 İNDİRİM DAHA GELEBİLİR

Fed, iki toplantıda daha 0,25’er puanlık iki indirim daha öngörüyor. Bu yaklaşım, ticaret politikalarının enflasyonu kalıcı biçimde artıracağı kaygılarının azaldığını; buna karşılık büyüme zayıflığı ve işsizliğin artma riskine daha fazla odaklanıldığını gösteriyor.

TRUMP FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Doland Trump, "Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını tekrarlayarak "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...